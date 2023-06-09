Hakan Çalhanoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali yorumu: 'Tarih yazmak istiyorum, mutlu ve gururluyum'

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İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Simone Inzaghi, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri;

Bu finali ülkemde oynayacağım için çok mutluyum. Eminim ki ülkem arkamdadır ve dualarını eksik etmeyecektir. İnşallah bu kupayı kazanan ilk Türk oyuncu olacağım. En iyi şekilde hem kendimizi hem de Inter'i temsil etmek istiyoruz

İYİ ANALİZ ETTİK

Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Karşı takım da buna hazırlıklıdır muhtemelen. Onları oldukça iyi analiz ettik.

TRAFİĞE ÇOK ŞAŞIRDILAR

Takım arkadaşlarım buradaki trafiğe çok şaşırdı. İstanbul çok büyük bir şehir, 16 milyon kişi yaşıyor. Zaman zaman arkadaşlarıma anlatıyorum.

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İKİMİZİN DE KALBİ TÜRK

İlkay ağabeyle henüz konuşmadım ama çok sevdiğim ve örnek aldığım bir oyuncu. İki Türk yarın final oynayacak. Biri Alman biri Türk Milli Takımı'nda ama fark etmez, ikimizin de kalbi Türk'tür

BENİM İÇİN ÖZEL BİR DURUM

Yarın akşam İstanbul'da oynayacak olmak benim için çok özel bir durum. Finalin tamamen keyfini çıkarmak istiyorum. En iyi performansımızı göstermek zorundayız. Türklerin beni destekleyeceğini düşünüyorum çünkü ben Türk Milli Takımı için oynuyorum

TARİH YAZMAK İSTİYORUM

Ülkemde tarih yazmak istiyorum, inşallah herkesi gururlandırırım. Sahaya kalbimizi ortaya koyacağız. Hamit (Altıntop) abi bana sen bu kupayı kaldıracaksın, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcusu olacaksın dedi

İşte Simone Inzaghi'nin sözleri;

Şampiyonlar Ligi boyunca çok iyi oynamış bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Takımızın çok güçlü olduğuna inanıyorum. Kolay olmayacak, her şeye hazırız. Anahtar kelimemiz "birlikte olmak" diyebilirim

KİMSEYE DEĞİŞMEM

Takımdaki hiçbir oyuncuyu kimseye değişmem. Hepsi ayrı ayrı çok iyi oyuncular. Bugüne kadar çok iyi antrenman yaptık ve taraftarlarımıza karşı sorumluluk hissediyoruz

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SADECE HAALAND'A ODAKLANMAYACAK

Manchester City'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Haaland ile daha da güçlü durumdalar. Tabii ki kendisi çok önemli bir oyuncu. Bizim savunma oyuncularımız sadece ona odaklanmayacak. Takım halinde savunma yapacağız.