×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Manchester City ve Inter taraftarları, Taksim'de Şampiyonlar Ligi finaline bilet arıyor

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Inter
Manchester City ve Inter taraftarları, Taksimde Şampiyonlar Ligi finaline bilet arıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 13:27

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul’a gelen Manchester City ve Inter taraftarları maç saatini bekliyor. Taksim Meydanı’nda final maçı için bilet bulmaya çalışan bazı taraftarlar ilginç yollara başvurdu. Ellerinde ve boyunlarında ’Bilete ihtiyacım var’ yazıları taşıyan taraftarlar maç için bilet arayışına geçti.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline saatler kala Manchester City ve Inter taraftarları Taksim Meydanı’na akın etti. Bazıları meydanda kurulan ses sistemi ile coşarken bazıları da bilet bulma telaşına girdi. Bileti olmayan taraftarlar ellerinde ve boyunlarında İngilizce ve İtalyanca bilet aradıklarını belirten yazılar taşıdı. Taraftarlar maç saati yaklaşınca Olimpiyat Stadı’na doğru yola çıkacak.

Gözden Kaçmasınİstanbul kadar güzel bir final olsun: Manchester City-Interİstanbul kadar güzel bir final olsun: Manchester City-InterHaberi görüntüle

Manchester City ve Inter taraftarları, Taksimde Şampiyonlar Ligi finaline bilet arıyor

Manchester City ve Inter taraftarları, Taksimde Şampiyonlar Ligi finaline bilet arıyor

Manchester City ve Inter taraftarları, Taksimde Şampiyonlar Ligi finaline bilet arıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Inter

BAKMADAN GEÇME!

Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema
Hayatımızın süper kahramanlarına en güzel hediye: Babanızla birlikte keşfedeceğiniz rotalar | 7 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Hayatımızın süper kahramanlarına en güzel hediye: Babanızla birlikte keşfedeceğiniz rotalar | 7 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
YENİ MODA DERMAPLANING | Bebek gibi cildim olsun derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

YENİ MODA DERMAPLANING | 'Bebek gibi cildim olsun' derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

#Sağlık