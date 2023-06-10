Manchester City ve Inter taraftarları, Taksim'de Şampiyonlar Ligi finaline bilet arıyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline saatler kala Manchester City ve Inter taraftarları Taksim Meydanı’na akın etti. Bazıları meydanda kurulan ses sistemi ile coşarken bazıları da bilet bulma telaşına girdi. Bileti olmayan taraftarlar ellerinde ve boyunlarında İngilizce ve İtalyanca bilet aradıklarını belirten yazılar taşıdı. Taraftarlar maç saati yaklaşınca Olimpiyat Stadı’na doğru yola çıkacak.