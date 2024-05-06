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İsmail Kartal'dan kadro açıklaması: İnşallah bizi mahcup etmezler

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
İsmail Kartaldan kadro açıklaması: İnşallah bizi mahcup etmezler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 19:30

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile karşılaşacakları mücadeleyi değerlendirdi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de Konyaspor karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı.

Konyaspor'un teknik direktör değişikliği hakkında konuşan İsmail Kartal, "Teknik direktör değişimlerinde takımların motivasyonları yükselebiliyor. Biz önümüzde bakacağız. Konyaspor'da iyi bir takım, kazanmak isteyeceklerdir. Oyuncularımın morali iyi, biz inşallah kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Kadrodaki Mert Hakan Yandaş tercihine dair konuşan Kartal, "İsmail Yüksek'in sakatlığı bizim için önemli. Bir Türk oyuncuyu oynatmamız gerekiyordu ve rakibin oyun anlayışına bakıp orada Mert Hakan'ı tercih ettik. İnşallah bugün sahaya çıkacak oyuncular da bizi mahcup etmezler." sözlerini sarf etti.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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