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Fenerbahçeli İsmail Yüksek, süperstarların doktoruna emanet

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Sırbistan
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, süperstarların doktoruna emanet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 18:20

Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, bugün Sırbistan'a gidecek ve futbolun süperstarlarını iyileştiren doktor Andreja Milutinovic tarafından tedavi edilecek.

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Sarı lacivertlilerin milli yıldızı İsmail Yüksek, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanırken sedyeyle oyundan çıkmıştı.

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini açıklarken milli futbolcu bugün Sırbistan'ın yolunu tutacak.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki yıldızını ünlü doktor Andreja Milutinovic tedavi edecek. Milutinovic daha önce Neymar, Buffon, Vidic ve Modric gibi dünya futboluna izlerini bırakan futbolcuları tedavi etmişti.

Milli futbolcunun hedefi, bir an önce iyileşip EURO 2024'te görev alabilmek.

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#Fenerbahçe#İsmail Yüksek#Sırbistan

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