Fenerbahçeli İsmail Yüksek, süperstarların doktoruna emanet

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Sarı lacivertlilerin milli yıldızı İsmail Yüksek, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanırken sedyeyle oyundan çıkmıştı.

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini açıklarken milli futbolcu bugün Sırbistan'ın yolunu tutacak.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki yıldızını ünlü doktor Andreja Milutinovic tedavi edecek. Milutinovic daha önce Neymar, Buffon, Vidic ve Modric gibi dünya futboluna izlerini bırakan futbolcuları tedavi etmişti.

Milli futbolcunun hedefi, bir an önce iyileşip EURO 2024'te görev alabilmek.