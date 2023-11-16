İsmail Kartal istedi, Fenerbahçe'den 2 transfer bombası!

Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam İsmail Kartal'ın yaz aylarında 6 numaradaki önceliği Rade Krunic’ti ama transfer gerçekleşmedi. İsmail Kartal’ın yönetime bu kez orta saha için başka bir yıldızın adını verdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırıyor. Sarı-Lacivertliler forvet için de dünya çapında bir ismi getirmenin planlarını yapıyor. Alman yıldız, düzenli forma şansı bulup EURO 2024’te boy gösterebilmek için ocakta takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa basınında yer alan transfer dedikodularında yıldız futbolcu ile ilgilenebilecek takımlar arasında Fenerbahçe’nin de oluğu iddia edildi.

Fenerbahçe’nin ocakta orta saha transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsmail Kartal’ın yaz döneminde bu bölge için 1 numarası Milan’lı Rade Krunic’ti. Ancak yoğun çabalara rağmen Boşnak yıldıza imza attırılamadı.

Fanatik'in haberine göre; Krunic, başarılı çalıştırıcının hâlâ listesinde. Ancak Kartal’ın yönetimden öncelikli olarak bu kez başka bir yıldızı istediği öğrenildi: Pape Alassane Gueye... Marsilya’da forma giyen Senegalli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

24 yaşındaki futbolcu hem 6 numara hem de 8 numara olarak görev yapabiliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde orta sahanın merkezinde İsmail Yüksek’in defansif rolünü üstlenebilir, Fred’le rekabete de girebilir. Fenerbahçe Yönetimi’nin, Pape Gueye’nin şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi.

SEVİLLA'DA KİRALIKTI

Sarı- Lacivertliler’in, Senegalli yıldızın menajerlik şirketi ROOF’la kısa süre içinde temasa geçmesi bekleniyor. Diğer yandan Marsilya ile pazarlıkların da bu ay içinde başlaması muhtemel. Sol ayağını kullanan Gueye, 1.89 m. boyunda. 24 yaşındaki futbolcu alt yaş kategorilerinde Fransa’nın formasını giydikten sonra A Milli Takım tercihini Senegal’den yana yaptı. Gueye, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Sevilla’da geçirdi.

4 AY FUTBOLDAN MEN EDİLMİŞTİ

İspanyol ekibi aslında Senegalli yıldızın bonservisini almayı planlıyordu. Ancak FIFA, Gueye’nin 2020’de Marsilya’ya bedelsiz transferinde usulsüzlük tespit etti. O dönemde Le Havre ile sözleşmesi biten başarılı oyuncu, İngiliz ekibi Watford’a imza atmıştı. Gueye, sadece 17 saat sonra karar değiştirerek Marsilya’ya transfer oldu. Bunun üzerine İngiliz kulübü FIFA’ya başvurmuştu. Futbolun dünyadaki patronu, bu transferdeki usulsüzlük nedeniyle Gueye’ye 4 ay futboldan men cezası verdi.

24 yaşındaki futbolcu bu nedenle bu sezon şu ana kadar forma giyemedi ancak cezası 7 Aralık’ta sona erecek. FIFA ayrıca Marsilya’nın Watford’a 2.3 milyon Pound (82.3 milyon TL) ödemesine hükmetmişti. Fenerbahçe, bu rakama yakın bir bonservisle Gueye’yi renklerine bağlamaya çalışabilir.

FORVETE SÜRPRİZ

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer dedikoduları artmaya başladı. Hemen her gün birçok yıldızla ve birçok kulüpler ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan biri, Sarı-Lacivertli taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak cinsten: Timo Werner!

27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu yaz düzenlenecek olan EURO 2024’te Almanya ile mücadele etmeyi çok istiyor. Ancak yıldız futbolcu, Leipzig’te istediği kadar forma şansı bulamadı. Werner, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı kulüple paylaştı, ara transfer döneminde ayrılması için kendisine yeşil ışık yakıldı.

Bu gelişmenin ardından Timo Werner ile ilgili transfer iddiaları tavan yaptı. Avrupa basınında yer alan transfer dedikodularında başarılı hücum oyuncusuyla ilgili haber çıkmaya başladı. Fenerbahçe’nin de Werner için harekete geçebilecek takımlardan biri olduğu kaydedildi. Leipzig, Alman hücumcuyu sezon sonuna kadar kiralamaya sıcak bakıyor. Bu seçenek, Sarı-Lacivertliler için son derece cazip. Şartlar uygun olursa Fenerbahçe, Werner için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunabilir.

Sarı-Lacivertliler’in Alman yıldızı kadrosuna katmasının birçok getirisi olabilir. Werner, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Kanatlarda Tadic ve İrfan Can Kahveci’yle, forvette Dzeko ile rekabete girebilir. Pres konusunda lig standartlarının çok üstünde olan Werner, yüksek fizik gücü ve süratiyle İsmail Kartal’a ofansif anlamda birçok konuda alternatif sunabilecek bir oyuncu.

Bu özelliklerinin dışında EURO 2024 motivasyonuyla kendini gösterme isteği de çok önemli bir artı. Stuttgart altyapısından yetişen yıldız futbolcu, 2016’da 23 milyon Euro’ya Leipzig’in yolunu tutmuştu. 2020’de Chelsea, Liverpool ile girdiği yarışı kazandı ve Werner’i 53 milyon Euro’ya transfer etti.