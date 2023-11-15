Arda Güler hakkında olay iddia: Real Madrid büyük hata yaptı | Köpek balıklarının arasında kalacaktı

Real Madrid'in eski fitness antrenörü Jose Luis San Martin, İspanyol kulübünde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz maça çıkamayan Arda Güler'in tedavi sürecinde yanlışlıklar olduğunu öne sürdü.

Sezon başında Fenerbahçe'de dünya devi Real Madrid'e rekor bedelle transfer olan Arda Güler, 4 ayda üst üste yaşadığı 3 sakatlık nedeniyle henüz formasına kavuşamadı.

SEZON BAŞI KAMPINDA YER ALMADI

İspanyol devine transfer olduktan sonra takımla birlikte ABD kampına giden milli oyuncu, yaşadığı diz sakatlığının ardından İspanya'da ameliyat oldu ve sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamadı. Las Palmas ile oynanacak La Liga maçı öncesi kısa süre de olsa takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler bu kez sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 hafta daha sahalardan uzak kaldı.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Yaşadığı sakatlık problemlerini atlatan ve uzun süre takımla antrenmanlara katılan Arda Güler, Rayo Vallecano ve Braga ile oynanan maçların kadrosunda yer alsa da Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti. Forma giymek için hazırlanan milli yıldız bir kez daha sakatlanırken büyük hayal kırıklığı yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Defensa Central'ın haberine göre; yaşadığı son sakatlığın ardından ağlayan Arda Güler: "Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor..." şeklinde bir serzenişte bulundu. Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğulduğu da belirtildi.

İspanyol medyasından Marca'ya bir makale yazan Real Madrid'in eski fitness antrenörü San Martin, milli oyuncuya fiziksel yükleme yapıldığı sırada çok büyük hatalar yapıldığını iddia etti.

İspanyol kulübünün Arda Güler'i uzun bir süredir takip ettiğini belirten Jose Luis San Martin, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"AKADEMİ SEVİYESİNDEKİ BİR OYUNCU GİBİ FİZİĞİ VARDI"

"Real Madrid, uzun süredir Arda Güler'i takip ediyordu. Takım arkadaşları ve antrenör ekibinin yorumlarını okuduk, teknik açıdan muhteşem bir seviyesi var. İlk antrenmanlarda Arda Güler'in 1.75 ve 69 kilo olduğu ortaya çıktı. 'Elit seviyede' fiziğe sahip oyunculara karşı mücadele etmek zorunda olan birinden çok, akademi seviyesindeki bir oyuncu gibi fiziği vardı. Arda Güler, bu fiziğiyle 1.85'ten uzun ve ortalama 80-85 kiloda, kaslı, çok yüksek fizik gücüne sahip rakiplere karşı mücadele edecekti. Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı."

"YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI"

"Arda Güler, sağ dizindeki menisküsü yırttı. Ameliyat olmak zorunda kaldı. Rehabilitasyonu sırasında rektus anterior kasını yırtı. Henüz sona ermeyen ve tam da ilk kez kadroya girdiği sırada yaşadığı yeni kas sakatlığının ardından yeni bir süreç başladı. Real Madrid'in doktor şefi Niko Mihic, Arda Güler'in yaşadığı sakatlıklar sonrası görevden alındı."

"FİZİKSEL YÜKLEMELER SIRASINDA HATALAR YAPILDI"

"Arda Güler'e fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapılmış. Güler'in fiziksel eksikliği, alt ve üst vücuttaki kas kütlesini artırmak için kapsamlı bir güç çalışmasıyla telafi edilmeliydi. Bu şekilde koşma, hızlanma, frenleme, yön değiştirme, vuruşlar esnasında darbeler eklemler tarafından değil, iskelet kas sistemi tarafından absorbe edilecektir."

"YENİ BİR ÇALIŞMA SİSTEMİYLE ÖZ GÜVENİNİ KAZANACAK"

"Arda Güler, bu sakatlığı sonrası yeni çalışma sistemiyle birlikte Carlo Ancelotti'nin de söylediği gibi özgüvenini geri kazanacak ve Madrid taraftarları onun olağanüstü yeteneğinin tadını çıkarabilecek."