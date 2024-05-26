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İsmail Kartal: 'Gönüllerin şampiyonu olarak sezonu kapattık'

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
İsmail Kartal: Gönüllerin şampiyonu olarak sezonu kapattık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 21:52

Süper Lig'de son hafta İstanbulspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son hafta İstanbulspor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Çok fazla konuşmaya gerek yok. Sezon başından bugüne kadar oyuncular, teknik heyet, taraftarlar, yönetim.. Şampiyon olmaya çok inandık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Nelere karşı mücadele elde etiğimizi biliyoruz. Şampiyonluğun elimizden nasıl kaçtığını bütün Türkiye biliyor, bu aleni bir şekilde oldu. 99 puan, 99 gol.. Şampiyon olamadık ama taraftarların gönlüne girdik. Bize maç sonu teşekkür ettiler. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Taraftara, oyuncular, personele, yönetime, camiama teşekkür ediyorum. Bize inanan ve güvenene medya mensuplarına teşekkür ediyorum.

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SAHA DIŞINDA OLANLARA YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK

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Biz en iyisini yapmaya çalıştık. Biz sadece şampiyonluk kupasını veremedik. Bazı şeyler bizim elimizde değildi. Saha dışında olan olaylara yapacak bir şeyimiz yok. Sahada hak ederek şampiyon olmak istedik. Ancak sahada hak edilerek şampiyon olunmadığını gördük. En iyi şekilde geçen hafta gördük! Bu takım daha iyisini yapacak. Biz elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık.

NASIL ALAMADIĞIMIZ ORTADA!

Şampiyon olamadık ama ortaya irade koyduk. Taraftar nasıl çalıştığımızı biliyor. Şampiyon olmayı çok istiyorduk ama buna rağmen nasıl olamadığımız da ortada! Kamuoyu biliyor. Gönüllerin şampiyonu olarak sezonu kapattık. Unutulmayacak bir sezon. Unutulmayacak alınan puanlar, atılan goller. Bu camia bunları asla unutmaz! Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı, onlarla gurur duyuyorum.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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