Canlı: Fenerbahçe - İstanbulspor maçı

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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında soyunma odasına 3-0 önde girdi.
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, mücadelenin 36. dakikasında attığı golle skoru 3-0 yaptı.
Sebastian Szymanski, müsabakanın 15. dakikasında ağları havalandırdı ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 8. dakikada penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.
Aktif futbolculuk kariyerine veda eden Leonardo Bonucci, Fenerbahçe taraftarını selamladı.
Maçta ilk devre sonucu
Fenerbahçe 3-0 İstanbulspor
Goller: 8' Edin Dzeko, 15' Sebastian Szymanski, 36' Dusan Tadic
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesi saat 19.00'da başladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele beIN Sport 2 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebiliyor.
Kritik karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşcığlu ile Samet Çiçek yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko.
İSTANBULSPOR: Mücahit, Ali Yaşar, Coly, Okan, Baran, Sambissa, Jackson, Mode, Özcan, Vefa, Mendy
LİGDE 50. RANDEVU
Fenerbahçe ile İstanbulspor ligde 50. kez mücadele edecek. Geride kalan 49 maçta sarı-lacivertliler 35 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-siyahlarılar hanesine 3 puan yazdırdı. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 92 gol atarken, İstanbulspor 32 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.
SARI LACİVERTLİ EKİPTE 5 FUTBOLCU CEZALI
Sarı-lacivertlilerde derbide kırmızı kart gören Alexander Djiku ile sarı kart cezalısı Michy Batshuayi’nin yanı sıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan men cezası alan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde İstanbulspor’a karşı forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder de maç kadrosunda olmayacak.
26 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Fenerbahçe ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor’u 2’şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray’ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.