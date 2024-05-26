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Canlı: Fenerbahçe - İstanbulspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig 38. Hafta#Fenerbahçe#İstanbulspor
Canlı: Fenerbahçe - İstanbulspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 14:37

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenip Galatasaray'ın kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - İstanbulspor maçında tribünde dikkat çeken isimFenerbahçe - İstanbulspor maçında tribünde dikkat çeken isimHaberi görüntüle
FENERBAHÇE DEVREYE FARKLI GİRDİ
FENERBAHÇE DEVREYE FARKLI GİRDİ

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında soyunma odasına 3-0 önde girdi.

TADIC ATTI, 3 OLDU

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, mücadelenin 36. dakikasında attığı golle skoru 3-0 yaptı.

SZYMANSKI FARKI 2 YAPTI

Sebastian Szymanski, müsabakanın 15. dakikasında ağları havalandırdı ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

PENALTI VE ERKEN GOL
PENALTI VE ERKEN GOL

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 8. dakikada penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

BONUCCI'YE VEDA
BONUCCIYE VEDA

Aktif futbolculuk kariyerine veda eden Leonardo Bonucci, Fenerbahçe taraftarını selamladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFENERBAHÇE DEVREYE FARKLI GİRDİ
timelineTADIC ATTI, 3 OLDU
timelineSZYMANSKI FARKI 2 YAPTI
timelinePENALTI VE ERKEN GOL
timelineBONUCCI'YE VEDA

Maçta ilk devre sonucu

Fenerbahçe 3-0 İstanbulspor

Goller: 8' Edin Dzeko, 15' Sebastian Szymanski, 36' Dusan Tadic

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesi saat 19.00'da başladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele beIN Sport 2 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebiliyor.

Kritik karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşcığlu ile Samet Çiçek yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Szymanski, Fred, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko.

İSTANBULSPOR: Mücahit, Ali Yaşar, Coly, Okan, Baran, Sambissa, Jackson, Mode, Özcan, Vefa, Mendy

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LİGDE 50. RANDEVU

Fenerbahçe ile İstanbulspor ligde 50. kez mücadele edecek. Geride kalan 49 maçta sarı-lacivertliler 35 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-siyahlarılar hanesine 3 puan yazdırdı. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 92 gol atarken, İstanbulspor 32 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE 5 FUTBOLCU CEZALI

Sarı-lacivertlilerde derbide kırmızı kart gören Alexander Djiku ile sarı kart cezalısı Michy Batshuayi’nin yanı sıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan men cezası alan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde İstanbulspor’a karşı forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder de maç kadrosunda olmayacak.

26 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor’u 2’şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray’ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

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#Süper Lig 38. Hafta#Fenerbahçe#İstanbulspor

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