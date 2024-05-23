İsmail Kartal: 'Galatasaray takılacak, biz şampiyon olacağız'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 puan geride olmalarına rağmen hafta sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. Dün Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı şampiyonluk şansları ile ilgili şunları söyledi: “Son maçımıza çıkacağız. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim, Allah’ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum.

Dış etkenler yüzünden gerideyiz

Maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyorum. Onlara her zaman ‘bu takıma, bu oyunculara güvenin’ dedim. Şu ana kadar taraftarlarımızı, camiamızı mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Hafta sonu her şey lehimize dönebilir. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum. Galatasaray, Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya’da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir.

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Dik durmamı sağlayan taraftarlar

En büyük konsantrasyonum, dik durmamı en çok sağlayan Fenerbahçe taraftarıdır. Benim gerçek anketim burasıdır. Sezon başından bugüne ne oyuncularıma ne bana tek kelime edilmedi. Eğer burada bana karşı bir mırıldanma olursa onu zaten hissederim, böyle bir şey olsa zaten izin ister ayrılırdım. Onlar beni ayakta tutuyor, bana güveniyorlar, inanıyorlar. Taraftarların bana olan inancıyla hep dik durdum. Ben en büyük gücü taraftarlarımızdan alıyorum.

Bel altı vurulmasını anlamıyorum

“İftira attılar, emeğimize saygısızlık yaptılar. Sürekli bir saldırı var. Ben bunu kabul etmiyorum. Eleştiri olacak ama yapıcı eleştiri olursa futbol da gelişir. Bu eleştiri değil, bel artı vurma var. Bunları anlamış değilim. Bu kulübe her geldiğimde oynattığım futbolla bütün istatistikleri paramparça etmişim. Elbette hatalarımız var. Guardiola ya da Klopp da dört dörtlük değil.”