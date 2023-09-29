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İsmail Kartal, Başakşehir kabusunu farkla yendi!

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
İsmail Kartal, Başakşehir kabusunu farkla yendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 07:00

Başakşehir’e rakip olduğu ilk 2 karşılaşmada yine Fenerbahçe ile 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Kartal sonrasında 4 farklı takımla düne kadar çıktığı 6 maçı da kaybetmişti.

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İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde en çok yenilgi yaşadığı takım olan Başakşehir’e karşı kötü serisini dün seyircisi önünde net bir galibiyet ile sona erdirdi.

Turuncu lacivertli takıma rakip olduğu ilk 2 karşılaşmada yine Fenerbahçe ile 1 galibiyet, 1 beraberlik alan deneyimli teknik adam, sonrasında 4 farklı takımla düne kadar çıktığı 6 maçı da kaybetmişti. Ayrıca bu sezon evinde oynadığı 3 lig maçını da kazanan Fenerbahçe, 2015-16’daki Vitor Pereira döneminden sonra ilk kez iç sahada 3’te 3 yaptı.

İsmail Kartal, Başakşehir kabusunu farkla yendi

Szymanski'den 417 günlük aradan sonra gol dublesi

Fenerbahçe'nin bu yaz 9 milyon 750 bin Euro’ya Dinamo Moskova’dan aldığı Sebastian Szymanski, skor katkısını Başakşehir maçında da sürdürdü. Karşılaşmanın 10. ve 80. dakikalarında fileleri havalandıran Polonyalı futbolcu, Süper Lig’deki gol sayısını 4’e yükseltti. Ligde 1 de asisti bulunan Szymanski, UEFA Konferans Ligi’nde de 3 gol, 3 asiste imza attı ve böylelikle toplam 11 gole katkı yapmış oldu. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord’un 7 Ağustos 2022’de Vitesse’yi 5-2 yendiği maçta 2 gol atan Sebastian Szymanski, 417 gün aradan sonra ilk kez bir karşılaşmada iki gol sevinci yaşadı.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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