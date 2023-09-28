Kadıköy'de ilklerin gecesi! Fenerbahçe-Başakşehir maçında tarihi performans, tribünler haykırdı...

Haberin Devamı

Süper Lig'in erteleme maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelirken ortaya ilginç istatistikler çıktı.

İSMAİL KARTAL'IN 11 TERCİHİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 6’ncı haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Alanyaspor maçının ilk 11’ine göre tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, savunmada Bright Osayi-Samuel’in yerine Jayden Oosterwolde’ye şans verdi. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı;

"Livakovic- Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko."

TEDBİR AMAÇLI KADROYA ALINMADI

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder ve Emre Mor’un yanı sıra 3 oyuncu daha kadroda yer almadı. Fenerbahçe’de Miha Zajc ve kaburgasında hafif bir sakatlık olan Bright Osayi-Samuel tedbir amaçlı Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Miguel Crespo ise teknik direktör İsmail Kartal’ın tercihi doğrultusunda kendisine maç kadrosunda yer bulamadı.

Haberin Devamı

KADIKÖY'DE ÇOK HIZLI BAŞLANGIÇ

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk 10 dakikada Alexander Djiku ve Duarte'nin kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti.

6 YIL SONRA TEKRARLADI

En son 2017 yılının ekim ayında Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Ozan Tufan ve Giuliano ile 2 gol bulan Fenerbahçe, 6 yıl sonra bu performansı tekrarladı.

DJIKU'NUN HASRETİ BİTTİ

Ağustos 2022'den (Strasbourg formasıyla) bu yana ilk lig golünü Başakşehir ağlarına gönderen Alexander Djiku, bu sezon Süper Lig'deki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI İLK KEZ

Szymanski ile 20. dakikada skoru 3-0'a getiren Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez İstanbul Başakşehir ile oynadığı bir maçın ilk yarısında üç gol atmış oldu. Polonyalı yıldız, 80. dakikada bir kez daha sahne aldı.

REKABETTEKİ EN FARKLI GALİBİYET

Başakşehir ile ligde 31. kez karşılaşan Fenerbahçe, bu rekabetteki en farklı galibiyetini aldı.

Haberin Devamı

BAŞAKŞEHİR 2,5 YIL SONRA İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

Başakşehir, Mayıs 2021'de oynanan Kayserispor maçından sonra ilk kez bir Süper Lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı.

SZYMANSKI DURMUYOR

Sezon başından itibaren her heçen gün performansını yükselten Szymanski ise 13. maçında 7 gol, 4 asiste ulaştı.

TRİBÜNLER İSMİNİ HAYKIRDI

Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyundan hoşnut kalan tribünler, hem ilk yarı hem de maçın son bölümlerinde uzun süre teknik direktör İSMAİL KARTAL için tezahüratlarda bulundu.