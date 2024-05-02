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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de kendi efsanesini yazıyor!

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Transfer
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçede kendi efsanesini yazıyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 07:00

Bu sezon attığı birbirinden şık gollerin ve yaptığı asistlerin yanı sıra saha içi liderliğiyle de taraftarların kalbine girmeyi başaran İrfan Can Kahveci şampiyonluk yaşayan sol ayaklı efsaneler Rapaic, Elvir Balic, Revivo ve Alex’ten sonra adını Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdırma hedefinde ilerliyor.

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Sarı lacivertlilerde kariyer sezonunu geçiren sol ayaklı yıldız kendisini her geçen gün biraz daha aşarken 2023-24’te tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıktı ve 18 gol, 12 asistle tam 30 gole katkı verdi.

İlk sezonu kabus gibi geçti

2020-2021 sezonunun devre arasında sarı lacivertli takıma transfer olan İrfan Can Kahveci, kötü geçen iki sezonun faturası üzerine çıkan ve adeta günah keçisi ilan edilen isimlerden biri olmuştu. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmadan çalışmalarını sürdüren 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal’ın en güvendiği isimlerden biri olurken sezonun tamamlanmasına 4 maç kala önceki 2.5 yıllık performansını geride bırakmayı başardı.

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20 milyon euroyu gözden çıkardılar ama

7 milyon Euro bonservisle geldiği 2020-21’in ikinci yarısında 12 maçta 2 asiste imza atan İrfan Can sonraki sezon 29 maçta 4 gol, 8 asiste; geçen yıl ise 42 maçta 7 gol, 5 asiste imza attı. Fenerbahçe’deki ilk 2.5 sezonda 83 maçta 11 gol, 15 asistle 26 gol katkısı veren yıldız futbolcu bu sezon ise şimdiden 30 gole katkı vererek önceki yıllardaki performansını geçti. Kariyer rekoru kıran İrfan Can için Sevilla ve Rennes 20 milyon Euro’yu gözden çıkarsa da milli futbolcu Fenerbahçe’de kalıp efsaneler arasına adını yazdırmak istiyor.

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Mustafa Kaplan: Sezon sonu ayrılır

İrfan Can Kahveci’nin eski teknik direktörü Mustafa Kaplan eski öğrencisi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Radyospor’a konuşan Kaplan, “Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırdık. Biri de İrfan Can. Büyük bir ihtimalle sezon sonunda kulüpler anlaşırsa yurt dışına gidecek. Sevilla onu istiyor ama İtalya’dan da talipleri var” dedi.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçede kendi efsanesini yazıyor

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Transfer

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