Bayern Münih - Real Madrid maçına damga vuran görüntü! Ne yaptın Kim Min Jae | Bellingham & Kane | Arda Güler

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaşırken Allianz Arena'daki karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı müsabakada Bayern, ilk dakikalarda üst üste pozisyonlar buldu. Konuk ekip Vinicius Junior ile 24. dakikada golü buldu. Toni Kroos'un derinlemesine pasında topla buluşan Brezilyalı oyuncu, kaleci Neuer'in solundan topu ağlara gönderdi.

İlk yarı bu skorla geçilirken, ev sahibi ikinci yarıya etkili başladı. Leroy Sane, 53. dakikada eşitliği sağlarken üç dakika sonra Musiala'nın yerde kalmasıyla Bayern penaltı kazandı. İngiliz oyuncu Harry Kane, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Alman ekibi maçta üstünlüğü sağladı.

Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin 82. dakikasında Rodrygo, Kim Min-jae'nin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Turpin ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Vinicius Junior, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

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Mücadele milli futbolcumuz Arda Güler ve Sacha Boey süre almadı. Kim Min-Jae ise 90 dakika forma giydi.

KIM MIN JAE'DEN ÜST ÜSTE HATALAR

Real Madrid'in attığıi lk golde Toni Kroos'un harika pası kadar Vinicius Junior'un topsuz hareketliliği de rol oynadı. Kim Min Jae'nin kontrolünde olan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin eski stoperini orta sahaya kadar çekerken bir anda boş alana geri hareketlendi. Müthiş bir zamanlamayla topu takım arkadaşıyla buluşturan Toni Kroos, uzun süre unutulmayacak bir asiste de imza atmış oldu.

Min Jae, Real Madrid'in ikinci golünde ise penaltıya sebebiyet verdi. Clement Turpin, Rodrygo'nun ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

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BELLINGHAM, KANE PENALTI ATARKEN RAHATSIZ ETTİ

Bayern Münih'i 2-1 öne geçiren golü penaltıdan kaydeden Kane, maçın ardından o anlarla ilgili konuştu.

Kane: "Bellingham penaltı esnasında bana bir şeyler söyledi ama ne söylediğini bilmiyorum, kulağımın dibinde bir şeyler mırıldandığını gördüm. Eminim beni düşürmek için bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama neyse ki benim için sorun olmadı." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER & KIM MIN JAE HASRET GİDERDİ

Karşılaşma öncesi ise Fenerbahçe'den takım arkadaşları Kim Min Jae ile Arda Güler hasret giderdi.

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Bu maçın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

VINICIUS JUNIOR'UN PERDEYİ AÇAN HARİKA GOLÜ