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İngiltere Premier Lig’de yayın gelirleri dudak uçuklattı!

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#Premier Lig#Süper Lig#Yayın Geliri
İngiltere Premier Lig’de yayın gelirleri dudak uçuklattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

İngiltere Premier Lig’de 2021-22 sezonu naklen yayın gelirleri dudak uçuklatan cinsten. Manchester City 3 milyar TL’yi kasasına koyarken sonuncu olarak düşen Norwich 1.9 milyar TL kazandı. Bizim son şampiyonumuz Trabzonspor ise yayından sadece 200 milyon TL alabildi.

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Dünyanın en fazla izlenen futbol ligi olan İngiltere Premier Lig’de geride bıraktığımız 2021-22 sezonunun kulüp yayın gelirleri açıklanırken, rakamlar dudak uçuklatan cinsten... Yayın gelirinde aslan payı şampiyon Manchester City’nin olurken ‘Maviler’ sadece yayın gelirlerinden 153 milyon Pound (Yaklaşık 3 milyar TL) kazandı. İkinci Liverpool 151 milyon Pound’luk bir gelir elde ederken lig üçüncüsü Tottenham Hotspur146 milyon Pound’u kasasına koydu.

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Ligin üstü böyleyken alttaki takımların gelirleri bile Avrupa’nın birçok kulübünün görmeyi bile hayal edemeyeceği rakamlar oldu... Ligi son sırada tamamlayarak küme düşen Norwich City yayın gelirinden 100 milyon Pound (1.9 milyar TL) kazandı. Küme düşen diğer ekipler; Watford 102, Burnley de 104 milyon Pound’u hanesine yazdırdı. Oysa geçen sezon Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor bile toplam 200 milyon TL kazanabildi. Üstüne üstlük Norwich ve küme düşen Watford ve Burnley küme düşen kulüplere verdiği ‘paraşüt yardımı’ndan da faydalanacaklar ki bu rakam 1.3 milyar TL’ye denk geliyor

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#Premier Lig#Süper Lig#Yayın Geliri

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