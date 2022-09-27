Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin'den A Milli Takım ve Hull City yanıtı!

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Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Şahin, Sergen Yalçın'la ilgili A Milli Takım ve Hull söylentilerine cevap verdi.

Radyospor'a konuşan Murat Şahin, hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında da görüş bildirdi.

"Bireysel olarak antrenörlük yapma gibi bir düşüncem yok"

Bazı kulüplerden teklif aldıklarını dile getiren Murat Şahin, "Bize gelen teklifler var, beklentilerimiz de var, bekleyip göreceğiz. Sergen Yalçın'la devam ediyoruz, bireysel olarak antrenörlük yapma gibi bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.

"Derbilerde kazanmaktan çok kaybetmemek daha önemli"

2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendiren yardımcı antrenör, "İki takım da derbiye en iyi şekilde hazırlandı. Psikolojisi daha iyi olan takımın kazanacağı bir maç olacak. Derbileri herkes kazanmak ister ama kaybetmek de istemez. Türkiye'de derbilerde kazanmaktan çok kaybetmemek daha önemli gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.

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"Beşiktaş ev sahibi olduğu her maçta yüzde 51 öndedir"

Derbi hakkında sözlerine devam eden Şahin, "Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde diğer derbilere göre daha göze hoş gelen bir futbol oynandığını düşünüyorum. Bunu hem antrenörlük dönemimde hem de oyunculuk dönemimde fark ettim. Beşiktaş ev sahibi olduğu her maçta yüzde 51 olarak kazanma yüzdesinde öndedir." açıklamasını yaptı.

"Şu an Beşiktaş'ın tüm kalecileri formsuz"

Son zamanlarda eleştirilerin odağı haline gelen Beşiktaş kalecileri hakkında konuşan eski file bekçisi Murat Şahin, şunları kaydetti: "Beşiktaş'ın 4 tane kalecisinin de kendi tarzları var ve hepsi çok yetenekli. Ama şu an hepsinin formsuz olduğunu düşünüyorum."

"Bir takıma 4 tane iyi kaleci çok fazla"

Murat Şahin, "Biz genelde planlamayı 3 kaleci üzerine yaparız. İki iyi kaleci ve bir üçüncü kaleci. Planlama neye göre yapılıyor bilmiyorum ama bir takıma 4 tane iyi kaleci çok fazla. Altay mı Ersin mi, Uğurcan mı Muslera mı sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Hepsinin kendine göre özellikleri var ve Türkiye'nin 4 büyük takımının kalelerini koruyorlar. Çok yetenekli olmasalar bu seviyelere gelemezlerdi." dedi.

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"Ayrılık dönemimize haksızlık demek istemiyorum ama..."

Beşiktaş ile yolların ayrıldığı dönem hakkında açıklama yapan yardımcı antrenör Murat Şahin, "Ayrılık dönemimize haksızlık yorumunu yapmak istemiyorum ama bizim için üzücü bir süreç oldu. 2 yıl çok başarılıydık fakat son 6 ay psikolojik ve fiziksel olarak çok yıprandık. Bu süreç sonunda ayrıldık." ifadelerini kullandı.

"Beklenen sonuçları alamayınca bunlar kaçınılmaz oluyor"

Beşiktaş'taki dönemle ilgili açıklamasına devam ettiren Şahin, "Gönül isterdi ki uzun süreler Beşiktaş'ta kalalım, Beşiktaş'ımızı başarılara taşıyalım. Fakat antrenörlükte bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Gerçekten çok üzüldük. Ama maalesef bizim işimizin gerçeği bu. Beklenen sonuçları alamayınca bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.

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"9 transferin hiçbirinden beklediğimiz performansı alamadık"

Geçtiğimiz sezon başında alınan kötü sonuçlarda Beşiktaş'ın transferlerinden hiç katkı alamaması dikkat çekmişti. "Hiçbir oyuncuya takımı sabote ediyor tabirini yakıştıramam." diyen Murat Şahin, "Tabii ki performans düşüklükleri oldu. Yaptığımız 9 transferin hiçbirinden beklediğimiz performansı alamadık. Bir takımda 9 futbolcudan verim alamamak kötü bir durum. Fakat hiçbir oyuncu takımı sabote etmeye çalışmadı." dedi.

"Hiçbir transfer bize katkı sağlamadı ve süreç bizim ayrılmamıza kadar gitti"

Transferlerden katkı gelmemesi ayrılık sürecinin başlangıcı olduğunu vurgulayan Murat Şahin, "Transferlerin yüzde 50'si bile başarılı olsa farklı bir durumda olabilirdik. Hiçbir transfer bize katkı sağlamadı ve süreç bizim ayrılmamıza kadar gitti." şeklinde konuştu.

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"Herkes büyük camiaların başına geçmek ister"

Sergen Yalçın'ın Hull City ya da A Milli Takım'ın başına geçeceği yönünde ortaya atılan iddialar hakkında konuşan Murat Şahin, "Hull City sorusunu pas geçiyorum (Gülerek). Hedeflerimiz var. Herkes A Milli Takım'ın başına geçmek ister, büyük Avrupa takımlarının başına geçmek ister, 4 büyüklerin başına geçmek ister. Ama bunlar sizin planlamanıza göre olmuyor. Onların size ihtiyaç duyup duymadığı önemli. Bu arz-talep işidir. Bu konuda planlama yapmak çok zor." dedi.