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İngiltere Chelsea - Manchester City maçındaki o görüntüyü konuşuyor! Yenilen gole sevindi mi?

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester City#Chelsea
İngiltere Chelsea - Manchester City maçındaki o görüntüyü konuşuyor Yenilen gole sevindi mi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 21:15

Manchester City oyuncusu Mateo Kovacic’in, takımının Chelsea karşısında yediği gole sevindiği iddia ediliyor.

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İngiltere Premier League’in 12. haftasında Chelsea evinde Manchester City ile 4-4 berabere kalırken, geçen sezon Chelsea’de forma giyen ve yaz transfer döneminde Manchester City’e transfer olan Mateo Kovacic’in hareketi gündeme oturdu.

90+4’te Cole Palmer’in penaltıdan attığı golle skoru 4-4’e getiren Chelsea 1 puanı alırken golün hemen ardından konuk takımdan Kovacic’in hareketi dikkatleri çekti.

Penaltının hemen ardından yumruğunu sıkarak dönen Kovacic’in eski takımı Chelsea’nin golüne sevindiği öne sürüldü.

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#Premier Lig#Manchester City#Chelsea

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