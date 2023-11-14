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Fenerbahçe'de Fred ve Alexander Djiku gelişmesi

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#Fenerbahçe#Fred#Djiku
Fenerbahçede Fred ve Alexander Djiku gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 18:48

Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle ideal kadrosundan uzaklaşan ve az gol yemesindeki en büyük etkenlerden olan savunma tandemini bozan Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde rekor bir seri yakalayan Fenerbahçe, art arda gelen sakatlıklar nedeniyle son haftalarda bir hayli zorlandı.

Savunma hattının iki değişmez ismi Alexander Djiku ve Rodrigo Bacao'yu sakatlık nedeniyle kaybeden sarı lacivertliler, Serdar Aziz'in de sakat olması sebebiyle stoper hattında büyük değişikliğe gitmek durumunda kaldı.

ZAJC BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Orta sahanın dinamosu Fred'in de Pendikspor maçında sakatlanması sonrası bu bölgeye Miha Zajc'ı yerleştiren İsmail Kartal, Sloven futbolcudan yeterli verimi alamazken hem Avrupa'da hem ligde yenilgiler yaşadı.

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STOPER TANDEMİ BOZULDU

Ligdeki ilk mağlubiyetini Trabzonspor karşısında alan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde ise Ludogorets'e kaybederken stoper hattını farklı isimlerden oluşturdu.

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Trabzonspor karşısına Samet Akaydin - Jayden Oosterwolde ikilisiyle çıkan Fenerbahçe, Ludogorets karşısına ise Yusuf Akçiçek - Jayden Oosterwolde tandemiyle başladı.

MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜŞ

Zor süreci Adana Demirspor beraberliğiyle tamamlayan sarı lacivertliler, milli araya lider girerken sakatlığı bulunan bazı isimlerin ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük maçına yetişmesi bekleniyor.

Brezilyalı yıldız Fred ve Djiku'nun yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in bir aksilik yaşanmaması durumunda, milli ara sonrası VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maça yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

 

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#Fenerbahçe#Fred#Djiku

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