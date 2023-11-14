Son Dakika: Burak Yılmaz, Hamit Altıntop ve milli takım iddiası | Cenk Tosun'la aralarında ne yaşandı? | Sinan Engin: "Şok oldum..."

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Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in istifası sonrası siyah-beyazlı takımın başına geçen ve tepkilerin ardından Bodo maçının bir gün sonrasında görevi bırakan Burak Yılmaz’ın yeni adresi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Öte yandan futbolculuk döneminde de Beşiktaş'ta birlikte görev yapan Cenk Tosun ile Burak Yılmaz, sosyal medyadan karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı.

İşte detaylar...

BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI: 'KEŞKE GELMESEYDİM DİYORUM AMA...'



Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinden ayrılan Burak Yılmaz'ın bugün Milliyet Gazetesi'nden Atilla Gökçe'ye verdiği demeçler tartışma yaratırken siyah beyazlı taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadıklarına dair, “Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan’la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş’la böyle bir alış verişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe ‘Keşke gelmeseydim’ diyorum ama, Beşiktaş’tan kaçamazdım." ifadelerini kullanmıştı.

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"GOLCÜMÜZ 4 AY SONRAKİ ALACAKLARINI İSTİYORMUŞ"

Burak Yılmaz ayrıca, Aboubakar'ın 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrarcı olduğunu ve ödeme yapılmayınca ağrılarının devam ettiğini söylediğini ifade etti.

“Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş” dedi ve ekledi “Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum...”

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ın bu iddiasına cevap geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Vincent Aboubakar ile ilgili olarak bugün basında yer alan iddia nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur.

Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar’ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır.

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Kulübümüzdeki tüm sporcuların, teknik kadroların ve personelin hakediş ödemeleri, zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hakedişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır.

Bu husus yakın zamanın da değil, aylar öncesinin konusudur. Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben, oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar, çok da yüksek olmayan bir meblağdır.

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BURAK YILMAZ İLE CENK TOSUN ARASINDA NE YAŞANDI?

Sosyal medyada Burak Yılmaz yoğun şekilde eleştirilirken Cenk Tosun ile Burak Yılmaz arasında karşılıklı takipten çıkma durumu da günün dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu

Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakan, sonrasında Beşiktaş ile ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun'u takipten çıkması kafalarda soru işareti yarattı.

'YALNIZ OLMADIĞINI BANA HİSSETTİREN BİRİ VAR...'

A antrenörlük lisansına sahip olan ve gelecek yıl UEFA Pro Lisansı’nı alacağını belirten Burak Yılmaz, verdiği bir röportajda “Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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A MİLLİ TAKIM İDDİASI



38 yaşındaki Burak Yılmaz'ın, milli takıma yardımcı antrenör olarak dönmeye hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Vincenzo Montella’nın ekibine katılması beklenen Burak Yılmaz, Galatasaray’dan eski takım arkadaşı olan ve şu anda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan Hamit Altıntop ile görüşecek.

A Milli Takım'ın forveti Cenk Tosun'la Burak Yılmz arasındaki 'sosyal' gerilimin ardından ne tür bir karar çıkacağı ise şimdiden merak konusu.

TFF tarafından önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz’ın göreve başladığına dair resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

SİNAN ENGİN'DEN TEPKİ: ŞOK OLDUM

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Öte yandan Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yorumcu Sinan Engin, Radyo Gol'de yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'a sert tepki gösterdi.

Engin, "Burak Yılmaz'ın açıklamaları inanılmaz. Belli bir düzeye gelmiş bir futbol adamı. Babası eski futbolcu, teknik adam. Bir insan kariyerini nasıl mahvedebilir 1 ay içinde bunu izliyoruz. Kalkıp Beşiktaş fotoğraflarını siliyorsun Instragramdan. Senin Beşiktaşlılığın teknik adamlıktan mi ibaret? Yaptığı açıklamalara şok oldum. Aboubakar koşuyordu, sarılıyordun ona. Şimdi bu açıklamalarında Aboubakar'ı da taca attın. Şimdi sosyal medyada Burak Yılmaz ihraç edilsin deniyor. Burak tek bir şey yapacaktı, şans verildi, değerlendiremedim diyeceksin, kenara çekileceksin. Bu kadar. İnanamıyorum onun adına bu olanlara. Belki çok iyi bir teknik direktör olacaktı ileride." şeklinde konuştu.