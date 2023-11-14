Şoke eden Aboubakar gerçeğini Burak Yılmaz açıkladı: 'Golcümüz 4 ay sonraki alacağı için ısrar ediyormuş!'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın sakatlığı nedeniyle sahalarda uzak kalması tartışma yarattı. Oyuncunun sakatlığının uzaması siyah beyazlılarda soru işaretlerini de beraberinde taşırken, akıllara Sergen Yalçın'ın geçen yıl Aboubakar'la ilgili sözlerini getirdi.



Son olarak Bodo Glimt maçında sakatlanan Kamerunlu futbolcunun bilerek oynamadığı da iddia ediliyordu..

Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe, köşesinde Burak Yılmaz'la olan görüşmesini anlatırken konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Burak Yılmaz, Aboubakar'ın 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrarcı olduğunu ve ödeme yapılmayınca ağrılarının devam ettiğini söylediğini ifade etti.



Yazının ilgili bölümü şöyle;



Sergen Yalçın’la kazanılan şampiyonluk sezonunun sonunda olduğu gibi Aboubakar yeniden sakatlık-tedavi-ağrı sarmalına girmişti. “Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş” dedi ve ekledi “Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum...”

Haberin Devamı

Ayrıca Gökçe, Burak Yılmaz'ın Bailly-Tayfur olayıyla ilgili görüşlerini de aktardı:



“Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum” dedi.

RIZA ÇALIMBAY: 'HAZIR MISIN' DEDİM, 'YOK' DEDİ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Vincent Aboubakar'ı gördüm ve 'Hazır mısın?' dedim. O da 'Yok' dedi. Zaten sekerek yürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nın oynayacağı Mauritius ve Libya maçlarının kadrosuna çağrıldı. Oyuncunun bu maçlarda oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

SERGEN YALÇIN: NE OLDU, VURULDU MU DEDİM

Sergen Yalçın, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda Aboubakar'la ilgili ''Sivas'a maça gidiyoruz. Aboubakar sakattı. Takımdaki oyuncular Aboubakar'a baskı yaptı. ''Oyna oyna'' dediler. Aboubakar, baskılara dayanamadı ve ''Tamam ben oynayacağım kendimi riske atacağım'' dedi. Sivas'ta maç başladı Aboubakar, saha içinde pozisyonlara girmiyor. Karşılaşma 44. dakikaya geldi. Ayağını tuttu. Dedim ne oldu vuruldu mu? Gelirsin sakatlandım dersin, zaten bitmesine bir dakika var. İçeride konuşuruz ve devreye çıkmazsın. Kendi kendime dedim herhalde vuruldu bu, tribünden ateş ettiler bakın bir dedim. O sırada kameralar da beni çekiyor. Güleceğim ama gülemiyorum.'' şeklinde ifadeler kullanmıştı.





Haberin Devamı

Beşiktaş'a ikinci kez geldiği dönemde basın toplantısında açıklama yapan Aboubakar, tartışma konusu olan kontratının uzayıp uzamaması konusu hakkında Sergen Yalçın'ın iddiasına da cevap vermişti.



"Sergen Yalçın ile ilgili bir sıkıntım yok, büyük saygı duyuyorum. O dönemde onunla sadece gelen daha iyi teklifler hakkında konuşmuştum." diyen Aboubakar sözlerini şöyle sürdürmüştü:



"Önceki dönemimde çok iyi başladık. Milli takımda bir sakatlık yaşadım, tedaviden sonra Sivasspor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Evet, 30. maçta oynasam kontratım devam edecekti ama bununla bir bağlantısı yok."