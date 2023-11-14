Arda Güler gözyaşlarına boğulunca teyakkuza geçildi! Real Madrid'de büyük panik

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Real Madrid'e transferi sonrası yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler'in tedavisini başlanırken İspanyol ekibi teyakkuza geçti.

Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon Euro artı 10 milyon Euro'luk bonus maddesiyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmuştu.

İLK SAKATLIK ABD KAMPINDA YAŞANDI

İspanyol devine transfer olduktan sonra takımla birlikte ABD kampına giden milli oyuncu, yaşadığı diz sakatlığının ardından İspanya'da ameliyat oldu ve sezon öncesi kamp döneminde takımla çalışma fırsatı bulamadı.

Las Palmas ile oynanacak La Liga maçı öncesi kısa süre de olsa takımla çalışmalarını sürdüren Arda Güler bu kez sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası yaklaşık 4 hafta daha sahalardan uzak kaldı.

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İLK KEZ KADROYA ALINDI

Yaşadığı sakatlık problemlerini atlatan ve uzun süre takımla antrenmanlara katılan Arda Güler, Rayo Vallecano ve Braga ile oynanan maçların kadrosunda yer alsa da Ancelotti tarafından sahaya sürülmemişti.

Forma giymek için hazırlanan milli yıldız bir kez daha sakatlanırken büyük hayal kırıklığı yaşadı.

ARDA GÜLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Defensa Central'ın haberine göre; yaşadığı son sakatlığın ardından ağlayan Arda Güler: "Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor..." şeklinde bir serzenişte bulundu.

Arda Güler, 3 kez sakatlanması üzerine, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullanırken gözyaşlarına boğulduğu da belirtildi.

İSPANYOL DEVİ TEYAKKUZDA

Marca'da yer alan habere göre; Arda Güler'in üst üste yaşadığı 3. sakatlık sonrası kulüpteki birçok kişinin genç oyuncu için endişe duyduğu aktarıldı.

MOTİVASYONU YÜKSEK TUTULMAYA ÇALIŞILIYOR

Milli yıldız için şu anda bir sahalara geri dönüş tarihi belirlenmediği ve önceliğin genç oyuncunun sakatlığı konusunda neyin yanlış gittiğini bulmak olduğu ifade edildi.

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Art Arda yaşadığı sakatlıklar sonrası genç oyuncunun mental sağlık durumunu korumak isten Real Madrid'in Arda'nın motivasyonunu yüksek tutmak istediği belirtildi.

DESTEK İÇİN KADROYA ALDI

İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin de bu doğrultuda Arda Güler'i, 8 Kasım'da oynanan Braga maçında kadroya aldığı öne sürüldü. Ancelotti'nin, milli yıldızın Santiago Bernabeu atmosferini görmesini istediği ve kadroya aldığı aktarıldı.

TÜM TAKIM DESTEK VERİYOR

Arda Güler'in Braga maçı sırasında da tekrar sakatlandığının bilindiği ve soyunma odasında herkesin genç futbolcuya destek verdiği ifade edildi. Ancelotti'nin ayrıca, Braga maçının sonunda da Arda Güler'e acele etmemesi gerektiği konusunda tavsiyeler verdiği kaydedildi.

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