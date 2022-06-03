İmza töreninde dikkat çeken detay! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un saati...

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Fenerbahçe, uzun süredir görüşmeler gerçekleştirdiği dünyaca ünlü teknik adamı önceki günlerde İstanbul'a getirirken bugün düzenlenen imza töreniyle basının karşısına çıkardı.

Basın toplantısında 1 yıllık sözleşmeye imza atan Jesus, gazetecilerin sorularını yanıtlarken transferden oynatmak istediği oyuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Neşeli geçen törende, zaman zaman yaptığı esprilerle gülümseten Jorge Jesus, lacivert ceket tercih ederken taktığı kol saatiyle de dikkat çekti.

Dünyaca ünlü teknik adamlar Pep Guardiola, Jose Mourinho ve Mauricio Pochettino pahalı saat tercihleriyle bilinirken Jesus bu isimlerin arasına katıldı.

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Saatinde sarı lacivert renklere yakın tonlar tercih eden Jesus; kasası altın rengi, kadran ve kordonu ise mavi olan bir kol saati taktı.

Fenerbahçe'nin renkleri ve kıyafetiyle uyumlu bir renk tercih eden Jesus'un saatinin fiyatı ise dikkat çekti.

Portekizli teknik adamın taktığı saatin Türkiye'deki satış fiyatı yaklaşık olarak 245 bin TL.

JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Jorge Fernando Pinheiro Jesus, 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica, Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.

Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıyla başladı. Jesus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un; 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonluklar yaşayan Jesus, lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.

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JESUS’UN KUPA KOLEKSİYONU

· Braga İntertoto 2008

· Benfica 3 Primeira Lig, 5 Lig Kupası, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası

· Sporting 1 Lig Kupası, 1 Portekiz Süper Kupa

· Al-Hilal 1 S.Arabistan S. Kupası

· Flamengo 1 Libertadores Kupası, 1 Recopa Sudamericana