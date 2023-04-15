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Hüseyin Aytekin: "Hakem soyunma odasına zor gitti"

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#Ankaragücü#Hüseyin Aytekin#Fenerbahçe
Hüseyin Aytekin: Hakem soyunma odasına zor gitti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 23:21

Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin Fenerbahçe maçı sonrasında sert açıklamalar yaptı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 90+6'da yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli yöneticileri eleştiren Aytekin, "Rakip takımın 3-4 yöneticisi tarafından hakarete varan sözlerle maçı yönetmeye başlayan bir hakem. Böyle bir baskıyla bu hakemlerin doğru karar vermesi mümkün değil. Bir senaryo yazılmış. Bir sinema filmi oynanıyor. Biz bu maçla ilgili, hakem hatalarıyla ilgili basın açıklamamızı bugün daha öğlen 13:30'da hazırlayarak buraya geldik! Türk futbolunun geldiği nokta bu." dedi.

 

"HAKEM SOYUNMA ODASINA ZOR GİTTİ"

Hakemlerin soyunma odasına zor gittiğini kaydeden Aytekin, "Bakın bugün hakem soyunma odasına zor gitti. Anadolu'da bunu hakeme yapamazsınız. Maalesef burada bu kurallar esnetiyor. Belli birkaç takım için ligi dizayn etmek doğru mu? Türk futbolu böyle ilerlemez." açıklamasında bulundu.

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#Ankaragücü#Hüseyin Aytekin#Fenerbahçe

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