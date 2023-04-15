Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Arda Güler resitali! Gözlerimizin pasını sildi...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşırken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler; çalımları, ara pasları ve şutlarıyla başkent ekibinin oyuncularını zor durumda bıraktı.

ANKARAGÜCÜ SAVUNMASINA ZOR ANLAR YAŞATTI

Jorge Jesus'un ilk 11'de görev verdiği milli futbolcu, oyunuyla izleyenleri mest ederken Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan ve savunmasını birçok kez şutları ve ortalarıyla terletti.

Henüz maçın başında sağ çaprazdan çektiği harika şutla gol arayan Arda Güler'e, kaleci Gökhan Akkan izin vermedi.

ÇİZGİDEN ÇIKARDILAR

Bu pozisyonda 1 dakika sonrası Arda Güler’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydin’in kafa vuruşunda Stelios Kitsiou meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

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ASİST DİREĞE TAKILDI

İlk yarının sonlarına doğru tehlikeli ortalarıyla Ankaragücü savunmasını sınayan Arda Güler’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Attila Szalai’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

ARDA, MESSI'Yİ ANDIRDI

Lionel Messi'yi andıran çalımlarla MKE Ankaragücü ceza sahasına giren Arda Güler, bir kez daha kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi.

BİR KEZ DAHA ASİSTE YAKLAŞTI

Pozisyon sonrası Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topta Samet Akaydin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Harika bir oyunlar futbolseverleri gözünün pasını silen Arda Güler, ilk yarıda istatistiklere de damga vurdu.

SAHANIN EN İYİSİ ARDA

Arda Güler; en çok topla buluşan, en çok ikili mücadele kazanan, en çok kilit pas atan, en çok kilit pas atan oyuncu oldu.

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İKİNCİ YARIDA OYUNDAN ALINDI

Genç futbolcu, 78 dakikada oyunda kalırken yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

MESSI'YE BENZETİLDİ

Genç futbolcu, sosyal medyada TT olurken Fenerbahçeli hücum oyuncularının Arda'nın kalitesine yetişemedikleri şeklinde yorumlar yapıldı.

Bazı paylaşımlar şu şekilde:

@emremedia05: Arda Güler... Ne izlettin sen bize çocuk ya. Kariyer maçını oynadı benim gözümde, şu maçı izleyip de almak istemeyecek kulüp yok Avrupa'da. Oyunu bir oyuncu bu kadar domine edebilir, prime Messi gibi takılıyor sahada. Her kullandığı korner etkili olur ya.

@erbature: Arda Güler, güzel oyun kavramını hatırlatıyor her anında. Sıradanlık sarmalından çıkarıyor sahadaki futbolu. Sokakta halı sahada aldığımız zevki yansıtıyor artık fazla mekanikleşmeye yüz tutmuş maç akışına. Bu yüzden başka bir keyif ekleniyor her buluştuğu topa…

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