Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Başkanımız kalmazsa, seneye burada olmam'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Fenerbahçe pes etmeyen bir takım. Fenerbahçe savaşan bir takım. Fenerbahçe inançlı bir takım. Fenerbahçe karakterli bir takım.

SONUNA KADAR İNANDILAR

Umarım sakat oyuncular da bir an önce takıma geri dönerler. Bugünkü galibiyet oyuncularımın hakkıydı. Oyunculara çok güzel bir moral oldu. Sonuna kadar inandılar.

NEDENİNİ ANLAMIYORUM

İrfan sonradan oyuna girdi. Onun da performansı bizim için önemliydi. 2 golde de katkısı vardı. Ki oyuna girerken taraftarlar ona pek fazla sevgi gösterisinde bulunmadılar. Anlamıyorum aslında. Sezonun bu kadar kritik bir döneminde bir taraftar grubu neden oyuncularını protesto eder, neden yuhlar. Daha oyuna yeni girmişti. İyi kötü bir şey yapmamıştı bile.

Haberin Devamı

KALİTESİNE İNANIYORUM

İrfan çok tecrübeli ve büyük oyuncu. Ben İrfan'ın kalitesine inanıyorum. Tıpkı diğer oyuncularıma inandığım gibi. Bu yüzden buradayım zaten.

GELECEK AÇIKLAMASI

Başkanımız beni davet etti. Bu sezon sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair konuşmak istedi benimle. Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum. Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa, senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalmazsa, seneye ben burada olmam.

Bugünkü performansımızı umarım sezonun geri kalanında da gösteririz. Takımımız sahaya ruh koydu. Zor maç oldu ama kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

HAKEME SAHA İÇİNDE ANTİ OYUN DİYE ADLANDIRDIĞIM DAVRANIŞLARIN OLDUĞUNU SÖYLEDİM

Hakeme saha içinde anti oyun diye adlandırdığım davranışların olduğunu söyledim. Oyun çok duruyordu, rakip çok zaman geçiriyordu. Bu tarz davranışlar modern futbolda yok ve olmamalı. MKE Ankaragücü iyi oynadı bunu göz ardı etmiyorum ama hakeme çok vakit geçtiğini söyledim. İlk yarıya 2 dakika eklendi ama bence 2. yarıda olduğu gibi 8-9 dakika eklenmeliydi.

İRFAN CAN BENCE ÇOK İYİ BİR OYUNCU, BEN BUNU GÖRÜYORUM

Haberin Devamı

İrfan Can bence çok iyi bir oyuncu, ben bunu görüyorum. Bazıları için öyle olmayabilir ama onlar İrfan'ın kalitesini görseydi onu yuhalamazlardı. Her oyuncunun inişli çıkışlı dönemleri olabilir. Bugün maçın kaderini değiştiren oyuncu İrfan Can'dı. Çok karakterli ve özgüvenli bir oyuncu. Oyuna girerken ıslıklardan etkilenmedi. Yuhalayanların Fenerbahçe taraftarı olup olmadığını bilmiyorum. Oyuna giren bir oyuncu yuhalanmamalı diye düşünüyorum. Maç içindeki zorluklar malum. Taraftarların yanımızda olması gerekiyor. Valencia'nın da ıslıklandığı oluyor. Nasıl mümkün anlamıyorum. 31 gol attı bu sezon. Bu kadar gol atmış oyuncunun bir pozisyonu değerlendirememesi nedeniyle böyle tepkiler görüyor anlamıyorum. Yıllardır bu mesleği yapıyorum, benim için de yeni bir durum.

Haberin Devamı

TÜRK FUTBOLUNDA ANLAMADIĞIM ÇOK ŞEY OLUYOR

Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir. Bu da sahaya yansıyor demektir. Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim.

ALİ KOÇ AYRILIRSA BEN DE KESİN OLARAK KALMAYACAĞIM

Şu anda bütün bedenimle, ruhumla buradayım. Fenerbahçe'nin menfaatlerine odaklanmış durumdayım. Başkana çok büyük sevgi besliyorum. Beni buraya gelmeye o ikna etti. Seneye herhangi bir sebepten burada olmazsa ben de burada olmam. Kalırsa durumu değerlendiririz.

Haberin Devamı