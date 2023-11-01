Hürriyet Futbol Konseyi: Galatasaray - Fenerbahçe yarışı | Burak Yılmaz'lı Beşiktaş | Icardi'nin iğne ile oynaması...

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde haftanın karşılaşmalarını ve olaylarını değerlendirdi.

1- Ligin ilk 10 haftasında F.Bahçe ve G.Saray toplam 2 puan yitirdi. Bu ikilinin formunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkili bir yarış mı bizi bekliyor?

UĞUR MELEKE: SIKLET FARKINA ÇARE BULAMADILAR

Esasında birligin kalitesini büyükler değil orta sınıf belirler. Ben en başından beri hep orta sınıftan birkaç güçlü takım çıkacağını düşünüyordum, Rizespor-Hatayspor gibi. Ancak bu takımlar da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı sıklet farkına çare bulamadılar. İki takımın 20 maçın 19'unu kazanmasını görmezden gelemeyiz. Gerçekten de tarihlerinin en pahalı kadrolarını kurdular ve karşılığını alıyorlar. Parayla saadet olmaz diyorduk ama bu kez galiba durum farklı. Parayla saadet oldu.

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MEHMET ARSLAN: BU REKABETİ ÖZLEMİŞİZ

İkili bir yarış değil belki de çok uzun yıllar ikili bir lig bizi bekliyor (Eğer Beşiktaş kötü gidişe çare bulamazsa). Giderek Real Madrid ile Barcelona’nın yarıştığı İspanya Ligi’ne benzemeye başladı Süper Ligimiz. Bu durum Fenerbahçe ile Galatasaray’ın gelişmesine ve rekabetine elbette olumlu yansıyor ama futbolun en güzel yanı olan ‘skorun bilinmezliğini’ ortadan kaldırıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray ligdeki her maçı kazanıyorlar. Süper Lig şampiyonluğu ise hangi takım diğerini yenerse onun olacak gibi. Ama itiraf edeyim ki, çok uzun yıllar unutamayacağımız bir rekabet var. Ve biz futbolseverler böyle heyecanlı ve kaliteli bir rekabeti gerçekten çok özlemişiz.

FIRAT AYDINUS: YILLARDIR ŞAHİT OLMADIĞIMIZ BİR TABLO

Belki de yıllardır şahit olmadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın oyun ve oyuncu kalitelerinin çok üst seviyede olması, ligin daha 6’ncı, 7’nci haftasında diğer takımlarla aralarındaki makasın açılmasına neden oldu. Açıkçası 20 takımlı ligimizde 3 gruplu bir oluşum mevcut. Fenerbahçe Galatasaray birinci grupta. İkinci grup Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor ve diğerleri olmak üzere belirgenleşti. Sezon içerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybedebilme olasılığı olan takımlar kısmen bu söylediğimiz ikinci grupta gözükse de, daha ziyadesiyle Fenerbahçe ile Galatasaray’ın arasındaki sıralama bu iki takımın birbirleri ile oynayacağı müsabakalara bağlı gibi gözüküyor.

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GÜNTEKİN ONAY: 5 BÜYÜK LİG BÖYLE DEĞİL

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın bu sezon yakaladıkları serinin Süper Lig tarihinde eşi benzeri yok. İki takımın da güçlü ve geniş kadrolar kurmasının dışında diğer ekiplerin kalitelerinin de düşük olması bu durumun temel sebebi. Kadrolar zayıf dahi olsa saha içinde organize olabilen, fiziksel ve taktiksel direnç gösterme yetisine sahip takımlar da ne yazık ki yok. Avrupa’nın 5 büyük liginde de ciddi güç farkları var ama küçük takımlar bu saydığımız faktörler sayesinde dev rakiplerinden puan alabiliyor.

2- Beşiktaş çok sayıda eksiği olmasına rağmen Gaziantep’i 2 golle geçti. Burak Yılmaz ligde 3’te 2 yaptı. Nasıl buluyorsunuz Yılmaz’ı?

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FIRAT AYDINUS: BELİRSİZLİKLER VE SORUNLARLA DOLU BİR KULÜP

Fenerbahçe ve Galatasaray ile aradaki puan farkı... Çileden ha çıktı ha çıkacak olan taraftarın isyanı. Adeta yönetimsiz çıkılan maçlar... TFF ile yaşanan sürtüşme... Kongre kararı... Yeni başkanın kim olacağının bilinmezliği... Bazı oyuncuların bu ortamdan dolayı duyarsız tavırları... Bir de bunlara ek olarak yaşanan sakatlıklar ve kaprisler... Çok kısa süre önce Şenol Güneş’in yanında teknik adamlığa adım atan Burak Yılmaz 3 hafta önce bir anda elinde bombayı buldu. Her ne kadar kaybedilmiş olsa da Beşiktaş’taki şu ortama bakıldığında 10 kişi ile iyi mücadele edilen bir derbi ve diğer iki maçtan alınan 6 puan. İnanın şu aşamada yeni hoca da gelmiş olsaydı, bu 3 maçta bundan fazlası ve iyisi olamazdı.

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UĞUR MELEKE: YENİ ŞEYLER DENEDİĞİ İÇİN TAKDİR EDİYORUM

Burak Yılmaz’ı bir konuda takdir ediyorum, en azından farklı şeyler deniyor. Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamazsınız. Burak Hoca bunun farkında. Mesela Bahtiyar ligde 3 maçtır ilk 11’de ve ozgüveni arttı. Gaziantep önüne Amir’siz çıktı ve Salih’i 6 numara kullandı. Oxlade’i 3 maç ilk 11 oynattı ve o da bu maçtaki 2 golün de içinde. En azından yeni bir şeyler denediği için takdir ediyorum Burak Hoca'yı.

MEHMET ARSLAN: BURAK YILMAZ'IN ŞANLI DİRENİŞİ

Yönetim bırakmış, başkan ortada yok, kulüp kongre telaşında. Ve bu ortamda bir kişi, sadece bir kişi dişini tırnağına takıp mücadele ediyor. Sahada rakiplerle, saha dışında da sabrı taşmış taraftarla. Burak Yılmaz’dan söz ediyorum tabii ki. Şu anda yapayalnız ama inanılmaz bir mücadele veriyor. Saygı duyulması gereken bir profesyonellik bu. Beşiktaş adına manşet atsam, “Burak Yılmaz’ın şanlı direnişi” derdim. Hem yöneticilik, hem teknik adamlık yapıyor. Üstelik yapayalnız kaldığı halde.

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GÜNTEKİN ONAY: BU KADAR EKSİĞE RAĞMEN İYİ FUTBOL OYNAYARAK KAZANDI

Burak Yılmaz Gaziantep maçına takımını mental olarak iyi hazırlamış. Beşiktaş kararlı ve karakterli bir oyun ortaya koydu. Bu kadar eksiğe rağmen Gaziantep gibi iyi savunma yapan bir takımı üstün bir oyunla geçmek önemliydi. Burak Yılmaz’ın tercihleri veya değişikliklerini yorumlamak sağlıklı değil çünkü elinde avucunda ne varsa sahaya sürmek durumundaydı.

3- Okan Buruk, Rize’de Icardi’nin iğneyle oynadığını söyledi. 2. yarı Abdülkerim’i sol bekte izledik. Nasıl buldunuz Buruk’un tercihlerini?

MEHMET ARSLAN: GALATASARAY ÜRETKENLİKTE %80 ICARDI'YE BAĞLI

Takım içi rotasyonları yorumlamak hele maçtan sonra yorumlamak çok kolay. Bu bakımdan her teknik adamın kararına saygı duyarım. Galatasaray için asıl sorun İcardi. Sorun diyorum, çünkü o skor üretemediği zaman sıkıntı yaşıyor takım. Üretkenlikte yüzde 80 İcardi’ye bağlı oynuyor takım. Elinizde İcardi varken bu oyun planına saygı duyarsınız. Ama o skor üretemezse ne yapacaksınız? İşte problem bu. Okan Buruk’un çözüm üretmesi gereken nokta da bu.

UĞUR MELEKE: BAKAMBU VE HALİL'İN REKABETÇİ OLAMAMALARI DEZAVANTAJ

Okan Buruk sezon başından beri iki müsabaka arasında 7-8 kişilik sert rotasyonlar yapmadı. Bir iskeleti var ve onu kolay kolay bozmuyor. Kalede Muslera, savunma ikilisi Davinson-Abdülkerim, merkezde Torreira ve uçta İcardi’yi kaza bela-doğal afet olmadığı takdirde değiştirmiyor. Ki bu da beraberinde istikrar ve sonuçları getirdi. Ancak sezon başından beri Bakambu-Halil gibilerden bir rekabetçi çıkmaması bir dezavantaj. İcardi’ye bir bağımlılık oluşuyor haliyle. Belki de Galatasaray’ın alternatifsiz gözüken tek adamı da o.

GÜNTEKİN ONAY: ZAHA, ZIYECH VE TETE DE GOL ATARSA G.SARAY'IN İŞİ KOLAYLAŞIR

Galatasaray için zor bir maç olması doğal. Bayern maçının ardından ligin en genç ve koşan takımıyla deplasmanda oynamak kolay değil. Galatasaray’ın zengin ve kaliteli kadrosuna rağmen gol yükünün sadece İcardi’nin üzerinde olması çözülmesi gereken bir sorun. Zaha, Ziyech, Tete ve Mertens gibi isimler skor olarak devreye girerse Galatasaray sonuca daha kolay gidecektir.

FIRAT AYDINUS: ICARDI'NIN İĞNE İLE OYNAMASI PSİKOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ

Galatasaray çok kısa zamanda Beşiktaş, Bayern Münih ve Rizespor ile üç zorlu maç oynadı. Çok iyi oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını mağlubiyetle, daha önceki performanslarını aratacak şekilde oynadığı Beşiktaş ve Rize karşılaşmalarını ise galibiyetle kapattı. Bu kısa evrede Okan Buruk’un orta saha ve defansta rotasyon yapması çok doğal. Özellikle sol taraftaki sıkıntı kendini çok belli etti. Buruk son maçta Abdülkerim ile buradaki problemi gidermek zorunda kaldı. Belki performans olarak tam randıman alınmasa da, İcardi gibi bir futbolcunun iğneyle oynaması takım için mental ve psikolojik açıdan büyük bir önem teşkil ediyor.

4- Fenerbahçe, Pendik’i farklı geçti. Ancak sakatlıklar can sıktı. Hafta sonu oynanacak F.Bahçe-Trabzon derbisini nasıl değerlendirirsiniz?

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE'NİN HÜCUMDA ÇOK FAZLA ALTERNATİFİ VAR

Fenerbahçe, hücumda çok keskin ve rakip savunmayı açacak çok farklı alternatifler var. Dzeko etrafındakileri de oyunun içine alıp sıradışı bir etki yaratıyor. Tadic, Szymanski ve İrfan Can da teknik kaliteleri ve oyun zekaları ile Dzeko’yu besliyorlar. Trabzonspor maçında stoper bölgesinde sorun var ama Abdullah Avcı’nın takımı şu an bu zafiyetten faydalanacak bir ofansif etkinliğe sahip değil.

FIRAT AYDINUS: SEZON BAŞINDAN BERİ İŞLEYEN MAKİNENİN İKİ DİŞLİSİ KIRIK

Fenerbahçe maçı Trabzonspor’un ve Abdullah Avcı’nın çok farklı şekilde bakacağı bir müsabaka olacak. Fenerbahçe adına Fred ve Becao’nun sakatlıkları sezon başından beri işleyen bir makinenin, kırık dişleriyle Trabzonspor karşısında vereceği zorlu bir sınav haline gelebilir. Her ne kadar Fenerbahçe’nin hem evinde oynaması hem de oyuncu kalitesi Trabzonspor’a oranla yüksek olsa da bu iki takımın arasında oynanan maçlar her zaman zor ve mücadele içinde geçmiştir.

UĞUR MELEKE: ŞU AN TRABZON'UN NE OYNADIĞINI TANIMLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Pazar günü oynanan Manchester derbisinden sonra Robbie Savage güzel bir yorum yapmış: “Ligde herkesin ne oynadığı belli. Bir tek ManU’nun ne oynadığını tanımlayamıyorum” diye. Bence bu analizi şu anda Trabzonspor için yapmak mümkün. Rakip kaleye pek kolay gitmeyen, tempo artıramayan bir görüntü içinde bordo mavililer. Fenerbahçe’nin tabii ki sakatlarının olması bir dezavantaj ama süregelen, oturmuş, presli bir oyun anlayışları var. Şu an iki takım farklı takvimlerin içindeler bence. Trabzon daha bir oyun bulup, tesis etme aşamasında. Fenerbahçe’ninse tanımlanabilir bir oyunu var.

MEHMET ARSLAN: G.SARAY'IN OYUNCU, F.BAHÇE'NİN TAKIM PERFORMANSI YÜKSEK

Galatasaray’da bıraktığımız yerden devam edelim... Nasıl ki onlar İcardi’ye bağımlıysa skorda, Fenerbahçe’de tam tersi. Takımdaki gol dağılımı ideale yakın. Ve İsmail Kartal’ın elini rahatlatan en büyük koz bu. Fizik güç ve kondisyonu biraz daha gelişmiş bir Fenerbahçe ligi namağlup tamamlayacak kapasiteye sahip olur. Tek tek değerlendirdiğiniz de, Galatasaray’daki futbolcu kalitesi bir tık daha yüksek ama takım halindeki performansta o tık Fenerbahçe tarafına geçiyor. Trabzonspor maçı zor olsa da favori Fenerbahçe.