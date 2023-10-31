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Fenerbahçe'de Dusan Tadic, İsmail Kartal'ın oğluyla balık tuttu

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#İsmail Kartal
Fenerbahçede Dusan Tadic, İsmail Kartalın oğluyla balık tuttu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 17:32

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, İsmail Kartal'ın oğlu ile balığa çıktı. O anların videosu Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Sırp yıldız Dusan Tadic, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ile balığa çıktı.

Balık tutma merakı olan Tadic, sezon öncesi bir açıklamasında aynı hobiye sahip İsmail Kartal ile balık tutmaya çıkacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

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İsmail Kartal da konuyla ilgili; "Tadic'e balıkçı bir aileden geldiğimi söyledim. O da bana balık tutmayı sevdiğini söyledi. Onun oğlu ve benim oğlumla birlikte Boğaz'da balık tutmaya gideceğiz." demişti.

Tadic'in bugün İstanbul Boğazı'nda balık avladığı o anlar Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

 

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#İsmail Kartal

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