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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hoş geldin orkestra şefi

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Hoş geldin orkestra şefi

Miralem Pjanic, gelirken Barcelona’yı da beraberinde getirmiş gibiydi...

Banu YELKOVAN - Dolu tribünler önünde, inanılmaz bir baskı ve coşkuyla maça başladı Beşiktaş. İlk 10 dakikada yaptığı tempo ve 40 yıldır siyah beyaz formayla bu oyun planında oynuyor gibi görünen yeni transferlerinin katkısıyla skor ilk 10 dakika bitmeden 2-0’a gelmişti bile. Milli maç arasına gitmeden önce, Karagümrük karşısında da benzer bir ilk 15 dakika oynamış, taraftarla ilk kez buluşan transferlerinden Teixiera’nın attığı golle o maçı 1-0 kazanmıştı.

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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında Pjanic resitali! Kariyerinde bir ilki başardı...

iNANILMAZ BiR ASiST

Özellikle orta sahası çok alternatifli bir kadro kuran Beşiktaş, bu defa da transfer döneminin en flaş ismi Pjanic’i görücüye çıkardı. Pjanic, hakkındaki beklentileri karşılamak için çok beklemedi: Batshuayi’yi ceza sahasının sağ tarafında inanılmaz bir asistle kaleciyle karşı karşıya bıraktığında dakika 7 daha dolmamıştı. Gelirken Barcelona’yı da beraberinde getirmişe benzeyen Pjanic, oyundan çıktığı 69. dakikaya kadar, neredeyse dokunduğu her topu pozisyona çeviren bir orkestra şefi oldu.

Volkan Demirelden Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü
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FUTBOL COŞKUSU

İlk yarıda oyunun temposu gollerden sonra düştüyse de ikinci yarı yine golle başladı. Dakika 52’de kaleci Abdulsamed’in uzaklaştırmaya çalıştığı top, Batshuayi’ye çarparak herkesin bakışları altında tıngır mıngır kaleye girdi. Beşiktaş oyunun kalanında da tempoyu istediği zaman yükselterek, istediği zaman düşürerek rakibine tamamen kendi oyununu empoze etti. Dakika 63’te Batshuayi ile Ghezzal’ın topu kapmak için çarpışması, maç sonunda takım olarak taraftara koşarak onlarla galibiyeti kutlamaları Beşiktaş’ın futbol coşkusunu özetleyen anlardan sadece ikisiydi.

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MALATYA ALTERNATiF BULMALI

İlk hafta Trabzon karşısında aldığı farklı yenilgi sonrasında toparlanan Yeni Malatyaspor, sonraki iki haftada kalesini gole kapatmıştı. Sonraki iki haftada, savunmada sağlam durup Adem Büyük’le skoru yakalamayı başarmışlardı ama baskı altında oyunu çözmek için başka alternatifler yaratmaları gerekiyor

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