Volkan Demirel'den Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "Ligin en iyisi"

Vodafone Park'ta oynanan maçta siyah beyazlıların gollerini Batshuayi (2) ve N'Koudou kaydederken Brezilyalı yıldız Josef de orta sahadaki performansıyla kilit isimlerden biri oldu.

Yayıncı kuruluşta müsabakayı yorumlayan Volkan Demirel, eski takım arkadaşı Josef de Souza'nın performansı hakkında övgü dolu ifadeler sarf etti.

Tecrübeli yıldızın şu ana kadarki performansıyla ligin en iyisi olduğunu belirten Demirel, "Josef de Souza, bizde oynarken de iyiydi. Ancak Beşiktaş'ta fiziğinin yanı sıra teknik olarak da iyi. Bana göre ligin en iyisi" diye konuştu.

JOSEF’TEN SÜPER iSTATiSTiK

Beşiktaş'ın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza, dün 86 girişiminin hepsinde isabet bulurken Süper Lig’de OPTA’nın bu istatistiği tutmaya başladığı 2014-15 sezonundan bu yana bunu başaran ikinci isim oldu.

Daha önce de bir diğer Beşiktaşlı, Domagoj Vida Konyaspor’a karşı 93’te 93, Çaykur Rizespor’a karşı da 67’de 67 isabetle oynamıştı.

Dün Josef ayrıca girdiği 11 ikili mücadeleden 7’sini kazanırken 5 kez top çaldı, 4 pas arası yaptı ve son derece başarılı bir akşamı geride bıraktı.

BATSHUAYİ VE PJANİC'TEN SİFTAH

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan ancak gol atamayan Batshuayi, Yeni Malatyaspor karşısında takımını 7. dakikada 1-0 öne geçiren ilk golü kaydetti.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Batshuayi ilginç bir golle müsabakadaki ikinci golüne imza attı.

Kendisine gönderilen geri pası uzaklaştırmak için ceza sahası önüne gelen Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu'nun vurduğu top Batshuayi'ye çarparak boş kaleye girdi.

Yeni transfer Miralem Pjanic de ilk maçında Batshuayi'ye golün pasını vererek gol sevincine ortak oldu ve ilk gol pasını verdi.