Son Dakika: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında Pjanic resitali! Kariyerinde bir ilki başardı...

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden ve ilk yarısında 2 farklı üstünlüğü yakalayan Beşiktaş'ta yeni transferler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi, 45 dakikalık bölüme damga vurmayı başardı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında 3 değişikliğe gitti.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapan Welinton, kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ve milli takımdan dönen Cyle Larin'e 11'de görev vermedi.

Yalçın, defansta Welinton'ın yerine Necip Uysal'ı, Salih Uçan'ın yerine Miralem Pjanic'i ve Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi.

PJANIC'TEN RESİTAL

Beşiktaş'a transferin son gününde transfer olan Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Yeni Malatyaspor maçında siyah-beyazlıların en dikkat çeken ismi olmayı başardı.

Çarşamba akşamı İstanbul'a gelen ve siyah-beyazlılarla sadece 2 antrenmana çıkarak Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de yer alan Pjanic, 7. dakikada sahneye çıktı. Batshuayi'nin kaydettiği golde çok klas bir asist yapan tecrübeli orta saha, Beşiktaş'ta skora ilk katkısını yapmış oldu.

İlk yarıda 73 kez topla buluşan ve %81'lik pas isabet oranı yakalayan Pjanic, 4 de kilit pas attı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Roma, Juventus, Barcelona gibi üst düzey takımların formasını giyen Boşnak futbolcu, Yeni Malatyaspor maçında kariyerinde bir ilki yaşadı.

Batshuayi'nin golünde asist yapan Pjanic, en üst seviye liglerde oynadığından bu yana ilk kez bir takımın formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.

BATSHUAYİ SİFTAH YAPTI

Siyah-beyazlıların Premier Lig ekibi Chelsea'den bir yıllığına kiraladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Yeni Malatyaspor karşısında ağları havalandırdı.

Mücadelenin 7. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden başarılı forvet, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

UMUT MERAŞ VE SALİH TRİBÜNDE

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Umut Meraş ve Salih Uçan, mücadeleyi tribünden takip etti.

Sakatlığı bulunan Umut Meraş ile cezalı durumda olan Salih Uçan, maçın kadrosunda yer almadılar.