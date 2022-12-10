Hollanda - Arjantin maçı sonrası Lionel Messi'den Wout Weghorst'a olay sözler!

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin arasında oynanan maç büyük heyecana sahne oldu. İlk yarıyı Messi'nin harika asistinde Molina'nın attığı golle önde kapatan Arjantin, 73. dakikada 10 numarasının ayağından gelen penaltım golüyle skoru 2-0'a getirdi.

MESSI, BATISTUTA'YI YAKALADI

5. Dünya Kupası'nda mücadele eden Messi, 10. kez gol sevinci yaşayarak Arjantin efsanesi Gabriel Batistuta'yı yakaladı ve Dünya Kupalarında en çok gol atan Arjantinli futbolcu rekoruna ortak oldu.

WEGHORST OYUNA GİRDİ, TARİHE GEÇTİ, MAÇI UZATMALARA GÖTÜRDÜ

2-0 sonrası Arjantin'in rahat şekilde yarı finale çıkacağı düşünülürken Hollanda'nın geri dönüşü tanıudık bir isimle başladı. 78. dakikada oyuna giren Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, 83. dakikada attığı şık kafa golüyle farkı 1'e indirdi. Pas oyununu bırakıp Van Dijk'ı da rakip ceza alanına gönderen Van Gaal, uzun toplarla pozisyon aradı.

Haberin Devamı

Maçın sonuna eklenen 10 dakikanın da bittiği anlarda serbest vuruş kazanan Hollanda'da Koopmeiners'ın asistinde barajın arkasına kaçan Weghorst topu önüne alıp sol ayağıyla Arjantin ağlarını sarstı ve 90+11'de skoru 2-2'ye getirdi.

Opta verilerine göre Wout Weghorst, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde oyuna sonradan girdiği maçta iki gol atan ilk Hollandalı oyuncu oldu.

UZATMALAR GOLSÜZ VE GERGİN GEÇTİ

Hollanda'nın Weghorst ile geri dönüşü sonrası neye uğradığını şaşıran Arjantin'de sinirler gerildi. Bu gerginliğe Hollandalı futbolcular da dahil olunca uzatma devreleri gergin geçti. Arjantin uzatmalarda gole daha yakın taraf olsa da eşitlik bozulmadı. 120+1'de Arjantin'in bir topu da direkten döndü ve maç penaltılara kaldı.

MARTINEZ PENALTILARDA DEVLEŞTİ, ARJANTİN YARI FİNALE YÜKSELDİ

Haberin Devamı

Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta penaltılarda Arjantin kalecisi Martinez ilk iki penaltıyı kurtardı. Penaltılara Messi ile başlayan Arjantin'de Enzo Fernandez dışında penaltı kaçıran olmadı ve Messi ve arkadaşları yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

16 SARI KART, 1 KIRMIZI KART

Gergin geçen maçta İspanyol hakem Mateu Lahoz toplam 16 kez sarı kartına başvurdu. Penaltılar kullanılırken dahi sarı kart göstermeye devam eden Mateu Lahoz, Hollandalı Dumfries'e ikinci sarı kartını çıkarıp kırmızı kartla oyuncuyu oyundan attı.

MESSI'DEN WEGHORST'A OLAY SÖZ: NE BAKIYORSUN APTAL!

Maaçta zirve seviyeye yükselen gerginlik maç sonrası da devam etti. İki taraftan oyuncular arasında itişmeler yaşandı. Tüm bu gerginliğin önüne geçen olay ise Lionel Messi ile Weghorst arasında yaşandı. Maç sonrası röportaj veren Messi'nin bir anda kamera arkasından birine sert sözler söylediği görülmüştü. Messi'nin tepki gösterdiği ismin Weghorst olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Messi'nin röportaj sırasında Weghorst'a "Ne bakıyorsun aptal! Neye bakıyorsun... Önüne dön aptal! Önüne dön..." dediği ifade edildi.

Maçtaki gerginlikle ilgili de konuşan Messi; "Maç 2-2'ye geldiğinde sinirlendim. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü dürüst olursanız gerçeği söylerseniz cezalandırılacağınızı bilirsiniz. Hakem doğru bir seviyede yönetim göstermedi." dedi.

WEGHORST: MESSI İLE EL SIKIŞMAK İSTEDİM AMA...

Beşiktaşlı golcü Wout WEGHORST ise konuyla ilgili; "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi." dedi.