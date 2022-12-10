200 bini aşkın futbolsever Dünya Kupası diye FIFA 23 izledi | Lionel Messi'nin ülkeye girişini yasaklayalım

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Tüm ülkelerde Dünya Kupası maçlarının yayını yok. Bunlardan biri de Vietnam... Bu Güneydoğu Asya ülkesinde yaşayan futbolseverler de karşılaşmaları internet üzerinden izlemeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bir kaçak yayını takip eden Vietnamlılar, izlediklerinin gerçek bir maç değil de FIFA 23 oyun simülasyonu olduğunu fark ettiklerinde küçük çaplı bir şok yaşadılar.

Sportsport.ba’nın haberine göre FiFA veya PES gibi oyunların simülasyonlarını gerçek maç gibi yayımlayanların sayısı oldukça fazla ve birçok insan da bunlara kanıyor. Bu yayıncılar maçlara gerçeklik katmak için ekrana ‘CANLI’ ifadesini yazıyor, yerel dilde yorum yapıyor, biraz da kamerayı ekrandan uzakta tutuyor. Eh oyun teknolojisinin ve grafiklerin de geldiği nokta ortada. Hal böyle olunca Vietnam’da binlerce insan bu simülasyonları canlı diye takip ediyor. Elbette hemen farkına varan çok sayıda insan var ama salı günü yapılan bir yayın 214 bin kişi tarafından takip edildi.

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KATAR’A PARA iÇiN GiTMEDiK

Son 16 turunda Fransa’ya 3-1 yenilerek elenen Polonya’nın kaptanı Robert Lewandowski, takım içinde prim kavgası yaşandığı iddiasına açıklık getirdi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck’in takıma prim sözü verdiği yönündeki haberleri değerlendiren tecrübeli oyuncu, “Başbakan bize bazı vaatlerde bulundu ancak dürüst olmak gerekirse hiçbirimiz bu prim haberini ciddiye almadık. Takım içinde konusu bile geçmedi primin. Hiçbirimiz Dünya Kupası’na para için gitmedik” dedi.

MESSi’NiN ÜLKEYE GiRiŞiNi YASAKLAYALIM

Lionel Messi’nin soyunma odasında yerde duran Meksika formasına bastığı ve ayağıyla ittiği görüntüler akıllarda. Meksikalı milletvekillerinden Maria Clemente Garcia, Arjantinli yıldızın ülkeye girişinin yasaklanması gerektiğini söyledi ve bu konuda meclise önerge verdiğini dile getirdi. Eğer Garcia’nın talebi kabul görürse Messi ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan edilecek ve Meksika’ya ayak basamayacak. Görüntülerin ilk ortaya çıkmasının ardından Meksikalı boksör Canelo Alvarez de Messi için, “Karşıma çıkmasın” dese de sonradan bu sözleri için özür dilemişti.

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BU KEZ NE ŞEKERLEME NE DE YUMURTA

Dünya Kupası’nda son 16 turuna kalmayı başaran Güney Kore Milli Takımı’nda futbolcular ülkelerinde kahraman gibi karşılandılar... Ancak Asya Kaplanları için her karşılama böyle olmadı...

Takım 2014’te ilk turda elendikten sonra dönüşte taraftarlar havalimanında futbolculara geleneksel yeot şekerlemesi atmıştı, ki bu Güney Kore’de gerçekten büyük bir hakaret sayılıyor. Hatta o dönem kadronun en genç ismi olan (bu yılki kadronun kaptanı) Son HeungMin’in, “Şimdi bunları yemek zorunda mıyım?” diye söylendiği görülmüştü. Koreliler 2018’de de ilk turda elenseler de son maçta Almanya’yı yenmiş olmalarının da etkisiyle birkaç yumurta ve yastıkla yırtmıştı. 2022’ye geldiğimizde ise şeker ve yumurtanın yerini alkışlar aldı.

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ÖLÜM HAYATIN BiR PARÇASI

Katar’da bir işçi Suudi Arabistan Milli Takımı’nın kaldığı otelde meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Filipinli işçinin emniyet kemeri olmadan otelin otoparkındaki ışıkları tamir ederken düşerek öldüğü ifade edildi. Turnuva direktörü Nasser El Khater bu konuda soru soran gazetecilere sitemkar konuşarak, “Ölüm hayatın doğal bir parçası. Bazen çalışırken, bazen uykuda ölebilirsiniz” dedi. El Khater açıklamasında, göçmen işçiler konusunda Katar’a gereksiz yere yüklenildiğini sözlerine eklerken, “İşçi ölümleri hakkında yazılanların hepsi yalan” ifadelerini kullandı.