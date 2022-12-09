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Dünya Kupası'ndaki Brezilya - Hırvatistan maçında Neymar ve Dominik Livakovic tarihe geçti! Pele'nin rekorunu egale etti... | Yıldız kaleci için Fenerbahçe iddiası

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#Dünya Kupası#Dominik Livakovic#Hırvatistan
Dünya Kupasındaki Brezilya - Hırvatistan maçında Neymar ve Dominik Livakovic tarihe geçti Pelenin rekorunu egale etti... | Yıldız kaleci için Fenerbahçe iddiası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 20:23

2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Hırvatistan, Brezilya'yı penaltı atışlarında 4-2'lik skorla eleyerek yarı finale yükselirken müsabakaya damga vuran isimler Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve Neymar oldu.

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Al Rayyan kentindeki Eğitim Şehri Stadı'nda oynanan karşılaşmada maça damga vuran isimler Hırvatistan kaleci Dominik Livakovic ve Brezilyalı yıldız Neymar oldu. 

Son 16 turundaki seri penaltılara giden Japonya maçında 3 kurtarış birden yaparak Hırvatistan'ın çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan Dominik Livakovic, Brezilya karşısında da birçok kurtarışa imza attı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın oynadığı tüm karşılaşmalarda görev alan 27 yaşındaki file bekçisi, son 16'da oynanan Japonya maçında tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Dünya Kupasındaki Brezilya - Hırvatistan maçında Neymar ve Dominik Livakovic tarihe geçti Pelenin rekorunu egale etti... | Yıldız kaleci için Fenerbahçe iddiası

BREZİLYALI YILDIZLAR ÇARESİZ KALDI

Brezilya karşılaşmasına da müthiş başlayan Livakovic; Neymar, Paqueta, Vinicius ve Richarlison'un vuruşlarında kalesini gole kapatırken takımını da maçta tuttu.

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HIRVATİSTAN TARİHİNE GEÇTİ

Kurtarışlarıyla maçın uzatmalara gitmesini sağlayan Dominik Livakovic, Brezilya maçının 90 dakikasını 9 kurtarışla tamamladı.

Dominik Livakovic, Hırvatistan formasıyla bir Dünya Kupası maçında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

Seri penaltılara giden maçta Brezilya karşısında 2 penaltı kurtarışına daha imza atan Hırvat kaleci, toplamda 5 penaltıda kalesini gole kapattı.

Dünya Kupasındaki Brezilya - Hırvatistan maçında Neymar ve Dominik Livakovic tarihe geçti Pelenin rekorunu egale etti... | Yıldız kaleci için Fenerbahçe iddiası

LİVAKOVİC'TEN TARİHİ PERFORMANS

Dünya Kupası tarihinde seri penaltı atışlarında 3 penaltı birden kurtaran 4 kaleci arasına girmişti.

Japonya maçında 3 penaltı birden kurtararak Hırvatistan'ın çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan Livakovic, Dünya Kupası'nda seri penaltı atışlarında 3 penaltı birden kurtaran 4 kaleci arasına girerken toplam 5 penaltıda kalesini gole kapattı. 

2006 Ricardo (Portekiz)
2018 Subasic (Hırvatistan)
2022 Livakovic (Hırvatistan)
2022 Bounou (Fas)

FENERBAHÇE İDDİASI

Brezilya basınının iddiasına göre, Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile büyük başarı sağlayan Dominik Livakovic'e talip oldu.

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27 yaşındaki Hırvat file bekçisi için Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un eski kulübü Benfica ile yarıştığı kaydedildi.

KATAR'DA İKİNCİ GOL

2022 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Güney Kore karşısında atan Neymar, Hırvatistan maçında da ağları sarsarak ikinci golünü kaydetti.

PELE VE RONALDO'NUN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ OYUNCU

Neymar, Brezilya Milli Takımı tarihinde Pele ve Ronaldo'nun ardından üç Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü oyuncu oldu.

NEYMAR, PELE’Yİ YAKALADI

Brezilya’nın yıldız ismi Neymar, Hırvatistan maçında attığı golle toplam gol sayısını 77’ye yükseltti.

Bu golle Neymar, Brezilya'da 77 golle Pele ile birlikte tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu.

30 yaşındaki yıldız, 2014 Dünya Kupası’nda 4, 2018 Dünya Kupası’nda ise 2 gole imza atmıştı.

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Dünya Kupasındaki Brezilya - Hırvatistan maçında Neymar ve Dominik Livakovic tarihe geçti Pelenin rekorunu egale etti... | Yıldız kaleci için Fenerbahçe iddiası

NEYMAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Seri penaltılarda Hırvatistan'a 4-2 kaybederek kupa hayallerine veda eden Brezilya'da en çok üzülen isimlerden biri de Neymar oldu.

Karşılaşmanın bitimiyle kendini yere bırakan Neymar, gözyaşlarına hakim olamadı.

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#Dünya Kupası#Dominik Livakovic#Hırvatistan

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