Dünya Kupası'ndaki Hollanda - Arjantin karşılaşmasında Wout Weghorst damgası! Tarihi golle maçın kaderini değiştirdi

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2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında kupanın doğal favorilerinden olan Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada daha etkili olan Tangocular, Molina ve Lionel Messi ile skoru 2-0'a getirirken Hollanda'ya hayat veren isim Wout Weghorst oldu.

ÇABASI YETMEDİ

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda formasını 3 maçta toplamda 20 dakika giyebilen Wout Weghorst, sonradan oyuna dahil olduğu Arjantin maçında 2 gol birden atarak takımına eşitliği getirdi.

Mücadeleye 78. dakikada dahil olan 30 yaşındaki santrfor, 83 ve 90+11. dakikalarda attığı gollerle Hollanda'yı ayağa kaldırırken mücadeleyi uzatmalara götürdü.

İLK İSABETLİ ŞUTTA GOLÜ BULDU

2022 Dünya Kupası'ndaki ilk şutunu gole çeviren Wout Weghorst, aynı zamanda Hollanda'nın Arjantin karşısındaki ilk isabetli şutunu da filelere gönderirken tarihi bir başarıya da imzasını attı.

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HOLLANDA TARİHİNE GEÇTİ

Opta verilerine göre, Wout Weghorst, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde oyuna sonradan girdiği maçta iki gol atan ilk Hollandalı oyuncu oldu.

3 GOLLE TAMAMLADI

Seri penaltılara gidilen maçta topun başına geçen Wout Weghorst, meşin yuvarlağı ağlarla buluştururken karşılaşmayı 3 golle tamamladı.

BEŞİKTAŞ'TA 10 GOLE KATKI YAPTI

Sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a imza atan Wout Weghorst, siyah beyazlı takımda şu ana kadar ortaya koyduğu performansla göz doldurdu.

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 13 maçta görev alan Hollandalı golcü, 6 gol atıp 4 de asist katkısı yaptı.

Wout Weghorst'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

SAİSS 4 MAÇTA DA OYNADI

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında kupada en çok süre alan oyuncu oldu. Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Saiss, 3 grup maçında 90 dakika, son turunda İspanya karşısında da 120 dakika sahada kaldı ve sergilediği performansla beğeni topladı. Saiss turnuvada ayrıca Belçika karşısında 73. dakikada ülkesini 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti.

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Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ise Hollanda'nın oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünde görev alırken, bu karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil oldu ve toplam 20 dakika süre aldı.