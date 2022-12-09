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Brezilya'da Tite dönemi sona erdi! Jorge Jesus...

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#Dünya Kupası#Tite#Brezilya
Brezilyada Tite dönemi sona erdi Jorge Jesus...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 23:29

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Hırvatistan'a penaltılarla mağlup olarak elendikleri maçın ardından görevi bıraktı.

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2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'ya Tite dönemi son buldu.

Brezilya ile son turnuvasına 2022 Dünya Kupası'nda çıkan 61 yaşındaki teknik adam, Hırvatistan maçı sonrası görevinden ayrıldığını duyurdu.

Tite, "1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu dram haline getirmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Brezilya, Tite yönetiminde çıktığı 81 maçta 61 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Brezilya'da takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus da adı geçenler arasında yer alıyor.

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