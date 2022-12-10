Ünlü gazeteci Grant Wahl Hollanda - Arjantin maçını tribünde izlerken hayatını kaybetti

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2022 Dünya Kupası'nda dün akşam Hollanda ile Arjantin arasında oynanan çeyrek finale maçı sonrası kötü bir haber dünya basınına yansıdı. Kupayı Katar'da takip eden, Hollanda - Arjantin maçını da Lusail Stadyumu'ndaki basın tribününde izleyen ABD'li gazeteci Grant Wahl, rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

SON PAYLAŞIMI WEGHORST'UN GOLÜNDEN

Hollanda - Arjantin maçı sırasında tweetler atan Wahl son olarak Hollanda'nın Weghorst ile 90+11'de skoru 2-2'ye getiren golü atmasından sonra paylaşım yapmış ve 'Hollanda'dan inanılmaz bir çalışılmış frikik organizasyonu golü' yazmıştı.

Maçın uzatma devresinde basın tribününde fenalaşan 49 yaşındaki ünlü gazeteciye ilk müdahale basın tribününde yapıldı. Ardından ambulansla Hamad General Hastanesi'ne kaldırılan Wahl'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

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BİR SÜREDİR HASTAYDI

Gazetecilik kariyerinde 8. kez bir Dünya Kupası'nı takip eden 49 yaşındaki ünlü gazeteci Grant Wahl, geçtiğimiz günlerde kişisel internet sitesine yazdığı yazıda son günlerde kendisini iyi hissetmediğini belirtmişti.

Wahl yazısında; "Üç haftalık az uyku ve çok çalışma sonucunda bedenim güçsüzleşti. 10 gündür devam eden soğuk algınlığı, Amerika - Hollanda maçının gecesinde daha da kötü hale geldi. Covid değilim, burada düzenli olarak test oluyoruz. Bugün basın merkezindeki kliniğe gittim, muhtemelen bronşit var. Bana antibiyotik ve şurup verdiler." ifadelerini kullanmıştı.

LEBRON JAMES'İN ÜNLÜ 'THE CHOSEN ONE' YAZISINI KALEME ALMIŞTI

1996'dan 2021;'e kadar Sports Illustrated'da çalışan, genelde futbol ve kolej basketbolu üzerine yazılar yazan Grant Wahl, liseden sonra direkt NBA'e geçen LeBron James'in Sports Illustrated'da yayınlanan 'The Chosen One' isimli makalesini kaleme alan isimdi. Wahl 2021'den sonra kendi internet sitesini açmış ve kariyerine bu şekilde devam etmeyi seçmişti.

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EŞİNDEN PAYLAŞIM: ŞOKA UĞRADIM

Grant Wahl'ın ABD'nin ünlü doktorlarından olan eşi Celine Gounder da yaptığı paylaşımda gelen kötü haber sebebiyle şoka uğradığını, destek mesajları atan her kişi ve kuruma teşekkür ettiğini yazdı.

LEBRON JAMES MAÇ SONRASI WAHL'I ANDI

NBA yıldızı LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Philadelphia 76ers ile yaptığı maç sonrası katıldığı basın toplantısında Grant Wahl'ı andı. Wahl'ın 'The Chosen One' makalesi için Akron'a gelmesini ve makalenin ortaya çıkış sürecini alatan James, çok üzgün olduğunu da sözlerine ekledi.

Wahl'ın ölümü sonrası FIFA Başkanı Infantino da bir açıklama yaparak ailesine baş sağlığı dilekleri gönderdi. Wahl, geçtiğimiz günlerde 8 Dünya Kupası takip ettiği için FIFA'dan ödül almış, ödülünü de Brezilyalı efsane Ronaldo vermişti.

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