Hırvatistan'ın gecesini İsmail Yüksek kararttı!

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Hırvatistan karşısında sergilediği muhteşem performansla futbolseverlerin gönlüne bir kez daha taht kuran İsmail Yüksek, Türk futbolunun parlayan yeni yıldızı olarak dünya devlerinin radarına girmeyi başardı. 3. Lig ekibi Gölcükspor’dan 65 bin Euro ve Topuk Yaylası’nda 2 yıl ücret ödemeden kamp yapma karşılığında 2020’de Fenerbahçe’ye transfer olan İsmail 2 sezon önce kiralık olarak forma giydiği 1. Lig takımlarında kendini kanıtlayıp Fenerbahçe’ye dönme hayalleri kurarken kaderi geçtiğimiz yıl Jorge Jesus’la değişiverdi.

Tatili değil çalışmayı tercih etti

2020’de geldiği Kanarya’da İsmail Yüksek, ilk kampında yetersiz görülünce gelişmesi için sırasıyla Balıkesir, Adana Demirspor ve Bursaspor’a kiralandı. Bu takımlarda istediği çıkışı yakalayamayan genç futbolcu 2020 yılı yaz başında kaderini değiştirecek hamleyi yaptı. Pandemi sonrası takımların alt yapılara yönelmesi, Arda Güler’in çıkışı ve geleceğin Messi’si olarak konuşulması İsmail Yüksek’i çok etkiledi. 2020 yazında tüm futbolcular deniz kenarlarında tatil yaparken tuttuğu özel antrenörle fitness çalışıp güçlendi.

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Jesus'un verdiği şansı iyi kullandı

Jesus, Samandıra’da Shukupi ve Tirana ile hazırlık maçlarında kadrodaki 6 ve 8 numaraların sakat olmasıyla formayı geçici olarak İsmail’e uzattı. 2 maçta da çok etkili oynayan İsmail Yüksek izleyen harekesi şaşırtırken çıkışını Avusturya’da yapılan yaz kampı ve hazırlık maçlarında da sürdürdü. “Artık ben de varım” diyen Fenerbahçeli futbolcunun değeri 4 ay içinde 350 bin Euro’dan 2.3 milyon Euro’ya çıktı. Herkes onu konuşurken Kuntz tarafından milli takıma çağırılıp bir de harika gol atınca yeri büyük ölçüde sağlamlaştı.

Hırvatistan'ın yıldızlarını solladı

Hırvatistan karşısında İsmail öyle bir performans gösterdiği Modric, Brozovic ve Kovacic’i adeta sahadan sildi. 86 dakika oyunda kalırken tek başına Hırvatistan’ın tamamından (7) fazla top kaptı (8). İsmail ayrıca Luka Modric-Marcelo Brozovic-Mateo Kovacic üçlüsünün toplamından (13) daha fazla ikili mücadele kazandı (16). Kaptığı 8 topla Euro 2024 elemelerinde bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olan İsmail ayrıca elemelerde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu oldu.

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Ne zaman Premier Lig'e gelecek?

24 yaşındaki futbolcunun bu performansı dünyanın da dikkati çekti. İngiliz Sky Sport kanalında maçı anlatan Dave Kingston milli futbolcuyla ilgili “İsmail Yüksek ne zaman Premier Lig’e gelecek merak ediyorum. Tek başına Hırvatistan orta sahasını yok etti. Hırvatlar bu gece rüyalarında 16 numaralı kırmızı beyaz bir forma görecekler” yorumunda bulundu. Sezon başında Bayer Leverkusen’in 10 milyon Euro’luk önerisi Fenerbahçe tarafından kabul edilmezken İnter ve Napoli’nin de ilgilendiği İsmail’in taliplerinin artması bekleniyor.

Milli yıldızlar radarda

A Milli Takım’ın Hırvatistan’ı 1-0 yendiği karşılaşmada Ay yıldızlar Milan’ın radarındaydı. Calcio Mercato’nun haberine göre; maçta Benfica’lı Petar Musa’yı takip eden Milano ekibi, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’i mercek altına aldı. Haberde Ferdi ile Napoli’nin de ilgilendiği ifade edildi. İtalyan basınında ayrıca Giroud’nun ilerleyen yaşı nedeniyle golcü takviyesi yapmak isteyen Milan’ın Jonathan David ve Peter Musa’nın yanı sıra Barış Alper Yılmaz’ı da gündemine aldığı iddia edildi.

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