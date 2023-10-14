Fenerbahçeli Fred: 'İsmail'in önü çok açık, umarım böyle ilerler'

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Brezilyalı yıldız Fred, F.Bahçe’de çok mutlu olduğunu ve uzun yıllar kalıp başarılar elde etmek istediğini söyledi. L1 Üçgen Youtube Kanalı’na açıklamalarda bulunan Sambacı gittiği her yerde mutlu olduğunu belirtirken F.Bahçe için “Burası çok büyük bir kulüp burada olmak harika hissettiriyor” dedi.

BİRLİKTE SAHADA ÇOK KONUŞUYORUZ

Sambacı, her zaman çok iyi takım arkadaşları olduğunu belirtirken Milli Takım’daki performansı ile dikkat çeken partneri İsmail Yüksek ile ilgili de şunları söyledi: “İsmail’in önü çok açık. Her gün kendini geliştiriyor. Çok fazla şey öğreniyor. Birlikte de sahada çok fazla konuşmaya çalışıyoruz. Büyük gelişim sergilediğini gösteriyor. Umarım bu şekilde devam eder ve potansiyelini yukarı çeker.”