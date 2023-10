A Milli Takım'ın Hırvatistan zaferini Hırvat gazetecilere sorduk: Montella harika başladı! Kerem ve Barış Alper gibi oyuncularımız yok...

Haberin Devamı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımızın deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup edip liderliğe yükseldiği maçı Hırvat gazetcilere sorduk.

İşte Hırvat meslektaşlarımızın maçla ilgili görüşleri:

Nikola Lipovac (GERMANIJAK.HR): HIRVATİSTAN’IN, BARIŞ ALPER VE KEREM GİBİ TEHLİKELİ HÜCUM OYUNCULARI YOKTU



Hırvatistan'ın evinde kaybetmesi her zaman sürprizdir. Bu yüzden bu 0-1 de sürpriz oldu ancak Hırvatistan'ın kazanmasını beklemiyordum, beraberlik bekliyordum. Türkiye gibi bir Avrupa takımına karşı iki kez kazanmak zor. Hırvatistan, Ermenistan ve Letonya'ya karşı 6 puan alabilir ama Türkiye’ye ve Galler’e karşı alamaz. İtalyan antrenörler, sonuç almak için en iyisi. Montella’yı İtalya’dan hatırlıyorum. O, harika bir taktisyen ve Türkiye'nin ihtiyacı olan enerjiye sahip. Türk takımı dün daha iyi enerjiye sahipti, Hırvatistan beraberlik için oynuyordu. 0-0 veya 1-1’lik sonuçlar memnun edebilirdi ama golü yedik ve gol atmayı başaramadık. Kramaric, Petkovic, Perisic gibi atak oyuncularımız olmadan yeterince iyi değiliz. Hırvatistan’da, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi modern futbol oynayan, tehlikeli ve her zaman pusuda bekleyen hücum oyuncuları yoktu. Asıl önemli olan Türk orta sahasındaki oyuncuların agresifliğiydi. Neredeyse tüm ikinci topları Türk oyuncular kazandı. Montella yönetiminde çok modern bir oyun tarzı vardı. Türkiye, onun fikirleri altında daha iyi olabilir ve daha iyi sonuçlar alabilir. Montella, Türk mantalitesini çok iyi tanıdı ve şimdi Türkiye oynaması gerektiği gibi oynuyor. Türkiye, büyük bir takım gibi korkmadan ve taktiksel olarak akıllı oynuyor. Oyuncular her durumda topla ne yapacaklarını biliyorlar ve küçük bir takım gibi defansif oynamıyorlar. Hırvatistan'a çok az pozisyon verdiler. Hırvatistan ve Türkiye gruptan çıkacak. Kimin birinci veya ikinci olacağı önemli değil. Diyelim ki aynı puana sahip olacağız ve 2-0, 0-1'den dolayı Hırvatistan birinci olacak.

Ivan Ljubic (MAXSPORT TV): TÜRKİYE, TAKIM OYUNU OYNADI. VİNCENZO MONTELLA, HARİKA BİR BAŞLANGIÇ YAPTI



Dürüst olmak gerekirse bu gece gördüğüm onca şeyden sonra sonuç adildi. Türkiye, Osijek'e ne yapmak istediklerini net bir şekilde planlayarak geldiklerini gösterdi. Çok daha agresiftiler, direkt oynadılar ve kontra ataklar geliştirdiler. Benim için Türkiye'nin en büyük kahramanı Vincenzo Montella’dır. Harika bir başlangıç yaptı. Takımımız son birkaç yılın en kötü maçlarından birini oynadı. Sahanın her iki tarafında da birçok sorun yaşadık. Barisic ve Stanisic’in kafası karışık görünüyordu ve Türk kanat oyuncularından dolayı çok zorlandılar. Luka Modric bile ortalamanın altında bir oyun oynadı. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve İrfan Can Kahveci etkili bir oyun oynadı ve bu dinamik üçlü, savunmamızı taciz etti. Stoperdeki oyuncular Abdülkerim Bardakçı ve Samet Akaydin da büyük bir çaba gösterdi. Türkiye, tam bir takım oyunu oynadı. Tahminlerde değişen bir şey yok. Hırvatistan ve Türkiye gruptaki en iyi iki takım. Tek soru kimin 1 numara olacağı. Milli takımımız bir şekilde her zaman bir yolunu buluyor, bu yüzden iyimserim. Yine de Cardiff'teki Galler maçında işler çok zor olacak.

Alen Lesicki (GERMANIJAK.HR): TÜRKİYE, OYUNUN HER BÖLÜMÜNDE MÜKEMMELDİ VE HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE KAZANDI

Sonuç beni şaşırtmadı çünkü Türkiye, güçlü kulüplerde oynayan oyunculardan oluşan ciddi bir Avrupa takımı. Beni şaşırtan Hırvatistan'ın zayıf oyunuydu. Alışık olduğumuz seviyede değildi ve mağlubiyetin anahtarı da bu. Türkiye, takım olarak iyi oynadığı için futbolculardan kimseyi özellikle ayıramam. Türkiye’de zayıf bir halka yoktu ve bu oyunda da görüldü. Eğer gerçekten ısrar ediyorsanız Barış Alper Yılmaz diyeceğim. Ama tekrar ediyorum; Türkiye oyunun her bölümünde mükemmeldi ve hak ettiği şekilde kazandı. Bu yenilginin Hırvatistan'a çok fazla zarar vermediğini ve Türkiye ile birlikte bizim de EURO 2024’e gitmek için aday olduğumuzu düşünüyorum. Elbette çoğu şey Galler'le oynayacağımız maça bağlı ama iyi olan şu ki ikili averajda Türkiye'den daha iyiyiz ve aynı puana sahip olursak onların önünde olacağız. Ben iyimserim ve hâlâ her iki milli takımın da yoluna devam edeceğine inanıyorum.

Stjepan Mati (INDEX.HR): HIRVATİSTAN’IN ZAYIF YÖNLERİNİ BİLİYORLARDI VE BUNLARI AKILLICA KULLANDILAR

Birkaç gol daha atabilecek olan Türkiye için kesinlikle hak edilmiş bir galibiyetti. Hırvatistan Petković (sakatlıktan henüz kurtulamadı), Perišić (uzun süreli sakatlık) ve Kramarić gibi bazı kilit oyuncularından yoksundu. Onlar olmadan mücadele ettik ama yine de herkesin galibiyet beklediğini düşünüyorum. En azından ben bekliyordum, bu yüzden sonuç benim için sürpriz oldu. Öte yandan Türkiye maça gerçekten iyi hazırlanmıştı. Hırvatistan'ın zayıf yönlerini biliyorlardı ve bunları akıllıca kullandılar. Barış Alper Yılmaz beni gerçekten şaşırttı. Barış Alper Yılmaz’ın bu maçtan önce üç ay boyunca gol atmamış olması inanılmaz bir şey. Abdülkerim Bardakçı da gerçekten iyiydi. Hırvatistan, Galler'e karşı kazanmalı ama Türkiye'ye karşı yaşadığımız sorunların aynısına sahibiz. Ama Hırvatistan kazanırsa Hırvatistan ve Türkiye'nin tur atlayacağı çok açık. Bence Hırvatistan pazar günü kazanamazsa bile bu gerçekleşecek. Yani bana göre Hırvatistan grupta birinci, Türkiye ise ikinci olacak.