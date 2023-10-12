A Milli Takım'da Vincenzo Montella dediğini yaptı! Hırvatistan'da bir ilk yaşandı, Dominik Livakovic...

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A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadelede Vincenzo Montella'nın planı ve atılan golün uyumu dikkat çekti.

İLK 11 TERCİHİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ermenistan karşılaşmasının 11'inde 4'ü zorunlu 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Ermenistan maçında 11'de görev yapan Mert Günok, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder'in yerine Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11de oynattı.

MONTELLA'NIN İLK KARŞILAŞMASI

A Milli Futbol Takımında Ermenistan beraberliği ve hazırlık maçında alınan Japonya mağlubiyetinin ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılmıştı. Alman teknik adamın yerine daha önce Adana Demirspor'da da görev yapan Vincenzo Montella getirilmişti. İtalyan teknik adam, Hırvatistan karşılaşmasıyla birlikte A Milli Takım'daki ilk karşılaşmasında görev yaptı.

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MAÇTAN ÖNCE AÇIKLADIĞI PLAN TUTTU

İtalyan teknik adam, karşılaşmadan önce "Dün de söyledim, benim futbola bakışımda, derinliğe koşu atan iyi futbolculara ihtiyacımız var. Kerem ve Barış bunlardan biri. O yüzden böyle bir taktik var. Rakip takımda da iki önemli stoper var. Bizim aslında amacımız onları hızımızla zor anlar yaşatmak" şeklinde açıklama yaptı.

BARIŞ ALPER SAVUMA ARKASINA SARKTI

Montella'nın açıkladığı planla Barış Alper Yılmaz, Salih Özcan'ın pasıyla savunma arkasına sarktı ve Milli Takım'ı öne geçiren golü kaydetti.

LIVAKOVIC 3 KEZ ÇIKARDI AMA...

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Livakovic, 30. dakikada Barış Alper'in golüne kadar 3 net pozisyonu kurtarsa da bu gole engel olamadı. 28 yaşındaki kaleci, golde kalesini terk ederken Barış Alper Yılmaz aşırtma vuruşla toğu ağlara gönderdi.

BARIŞ ALPER İLK KEZ YAŞADI

Opta'nın verilerine göre; A Milli Takım formasıyla ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'ndan (Eylül 2016) bu yana Hırvatistan filelerini ceza sahası dışından havalandıran ilk Türk oyuncu oldu.