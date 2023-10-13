Son Dakika: Hırvatistan - Türkiye maçı sonrasında Livakovic'e ağır sözler! Hırvat basını faturayı kesti...

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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı hafta maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Milli Takım, Hırvatistan'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı ve liderliğe yükseldi.

Millilere galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper yılmaz kaydetti. Asisti yapan isim ise Salih Özcan oldu. Hırvatistan, 90. dakikada elle oynama gerekçesiyle penaltı kazanırken VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Vinkulja: Hırvatistan Türkiye'ye yenildi! Livakovic beceriksizce davrandı. Gereksiz yere kalesini terk etmesinden faydalanarak Türkiye öne geçti. Futbolu ikna edici olmayan Hırvatistan oyunun sonuna kadar beraberliğe bile ulaşmayı başaramadı.

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MONTELLA GALİBİYETLE BAŞLADI, LİDERLİĞE YÜKSELDİK

Bu sonuçla birlikte teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım kariyerine galibiyetle başlarken 13 puanla liderliğe yükseldik. Hırvatistan ise 10 puanda kaldı. Aynı gün Letonya - Ermenistan maçından gelen sonuç grupta işleri lehimize değiştirdi.

LETONYA, ERMENİSTAN'I DEVİRDİ

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın grubunda yer alan Letonya ile Ermenistan karşılaştı. Mücadele 2-0 Letonya üstünlüğüyle sona erdi.

Skonto Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Ikaunieks ve 68. dakikada Balodis kaydetti. Letonya'da Oss, 31 ve 52. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Letonya 3 puana çıktı ve gruptaki ilk puanlarını aldı. Ermenistan ise 7 puanda kaldı. Letonya, 15 Ekim günü saat 21:45'te A Milli Takım'a konuk olacak. Ermenistan ise bu kez BAY geçen taraf olacak.

GRUPTA HESAPLAR LEHİMİZE DEĞİŞTİ

Hırvatistan zaferiyle EURO 2024 kapısını aralayan Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız; Letonya galibiyeti veya Galler beraberliğiyle finallere gitmeyi garantileyecek.

A Milli Takım'ın bu galibiyetiyle birlikte grubu Ermenistan'ın üstünde bitirmesi garantilendi. EURO 2024 için bundan sonra Hırvatistan ve Galler ile yarışacağız.

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HIRVAT BASINI, HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HAKKINDA NE YAZDI?

Index: Livakovic'in feci hatası sonucu belirledi. Bu, Hırvatistan'ın elemelerdeki en kötü maçıydı. Dalic, maçın bu kadar az golle bittiği için mutlu olmalı. Artık üç puan gerideyiz ve bir maç eksiğimiz var. Türkiye, ataklarıyla maçın başında kalemizi tehdit etmeye başladı. İkinci yarıda daha somut bir oyun izlememize rağmen gol gelmedi.

"TANINMAZ HALDEYDİ"

24Sata: Livakovic'in dikkatsizliği Türkiye'ye karşı pahalıya mal oldu, Hırvatistan ilk yenilgisini aldı. Maçın kaderi 30. dakikada Hırvat kaleci Livakovic'in büyük bir hata yaparak kalesinden açılmasıyla gerçekleşti. Üst üste iki Dünya Kupası'nda madalya kazanan Milli Takımın seviyesinin çok altında performans izledik. Takım ilk yarıda tanınmaz haldeydi, yedekler girince biraz toparlandılar ancak gol atmayı başaramadık.

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Jutarnji: Livakovic başlarda iyiydi, iyi kurtarışlar yaptı ancak ardından Barış Alper Yılmaz'a galibiyet golünü hediye etti. Türkiye grupta birinciliğe yükseldi ve Hırvatistan'ı belirsizliğe itti: Güvenli bir hikaye bu şekilde kaotik bir hikayeye dönüşebilir.

"UTANÇ VERİCİ"

Vecernji: Kötü bir oyun ve utanç verici bir yenilgi. Sağlam bir oyunla ilk yarıyı önde kapatan Türkiye, Hırvatistan'a elemelerdeki ilk yenilgisini yaşattı. Hırvatistan maçın başında çok kötü görüntü verdi. Amaçsızca rakip kaleye gitmeye çalıştılar ama Türkler savunmamızı her bölgeden geçmeyi başardı. Kramaric ve Perisic'in eksikliği çok hissedildi.

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HRT: Hırvatistan hak ettiği yenilgiyi aldı. Opus Arena'da tamamen dolu tribünlere oynanan maçta Hırvatistan'ın gruplardaki ilk yenilgisi ağır oldu. Maça kötü başlayan Hırvatistan, ikinci yarıda daha iyiydi. Maçın kaderi Livakovic'in kalesini terk ederek büyük bir hata yapmasıyla çizildi. Montella ilk maçında müthiş bir galibiyetle görevine başlamış oldu.

Dbevnik: İlk yenilgi ağır oldu. Modric, Kovacic ve Brozovic orta sahası şimdiye kadarki en zayıf maçlarından birini oynadı. Sadece Livakovic ve Gvardiol'ün savunmadaki başarısı öne çıktı. Artık goller puanlar ve hesaplamalar ön plana çıkacak.