Hikmet Karaman'dan Yusuf Sarı açıklaması! Galatasaray...

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da Hikmet Karaman açıklamalar yaptı.

10 kişi kaldıkları maçtan 1 puanla ayrılmanın olumlu olduğunu ifade eden Hikmet Karaman, "Maçtan sonra ikinci 45 dakikada 10 kişi oynuyorsanız Beşiktaş deplasmanında bir puan olumlu gözüküyor ama geliştirmemiz gereken çok şey var. İlk 45 dakikada topun hakimi bizdik ama gol bölgelerinde sıkıntı yaşadık. Takım burayı geliştirecek. 10 kişi kaldık, zaten kadro ve hamle gücünde eksikliğimiz var. Beşiktaş'ın da pozisyonları oldu. İyi mücadele eşittir goldür. 10 kişi olduğumuz için bunu tolere edebiliriz." dedi.

Transfere ilişkin konuşan Hikmet Karaman, "Adana Demirspor geçtiğimiz senelerde çok iyi bir takımdı. Geçtiğimiz sezonlarda ilk 2 sıranın içine girecek bir takımdı. Adana Demir'in oyuncu havuzu eksilmez. Murat Başkan'ın ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir bakmışsın kimsenin beklemediği oyuncuları getirir. Biz de sabırla bekliyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyla elimizden geleni yapıyoruz. Hastayım, hasta hasta çalışıyorum." diye konuştu.

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Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “İlk 45 dakika oyunun ve topun kontrolü bizdeydi ama gol bölgelerinde etkisiz kaldık. Sadece topa sahip olmak yetmiyor aynı zamanda gol bölgelerine girip, orada fazla olup, pozisyonlara girmek lazım. Bunlar geliştirmemiz gereken konular. İkinci yarı 45 dakika 10 kişi oynadık. Sadece mücadele ettik ama futbol için yeterli değil. Bazen 10 kişi de ataklara çıkıp, gol bulmalısınız. Kadromuzun değişmesi, hamle gücümüzdeki eksikleri biliyoruz. Teknik ekip olarak da antrenman yapmamız lazım. Bir an önce o boşluğun gelmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.



“BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR”

Bulundukları pozisyondan çıkabilmek için çalışmaları gerektiğini söyleyen Karaman, “Transfer konusunda başkanımızın ciddi çalışmaları var. Sakat oyuncularımız var, Yusuf Sarı’nın dönüşü ciddi katkı yapabilir. 1.5 sezon ara verdik. Kayserispor’da bıraktığımız ekolün üzerine geldi arkadaşlar. Burada teknik ekip olarak takımı geliştirmemiz gerekiyor. Taç atışı, korner, duran top çalışmalıyız. Türkiye’deki futbol ortamı bir değişik. Biz de verilen görevi en iyi şekilde futbol olarak tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Transfer konusunda da ciddi adımlar atılıyor” diye konuştu.



“ÖNEMLİ OYUNCULARIN YERİ MUTLAKA DOLMALI”

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Yusuf Sarı’nın isminin Galatasaray ile anıldığının sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, “Kulübün menfaatine olan bu transferleri kulüpler yapabiliyor bazen. Mesele onların yerini doldurabilmek. Yusuf’un 7 asisti var. Giden 6 oyuncu 20 gole katkı yapmış. Yusuf’un da 7 asistini düşün. Tabii bu kulübün kendi iç yapısı. Ama önemli oyuncuların yeri mutlaka dolmalı. 3-4 maç kaybedince ligin farklı yerinde kendini bulabiliyorsun” cevabını verdi.



“LİG ÇOK FARKLI”

Hikmet Karaman, Süper Lig’de farklı parametrelerin olduğuna da değinerek, “Geçen sene depremi yaşayan bir ülke. Daha önce de korona virüsün gelip liglerin tatil olması. Buna bütün olarak bakmak lazım. Bazı takımların ligden çekilmesi. Teknik adamlara pro lisans verilirken, bunları yetiştirenlerin kalitesi, yeni gelen genç neslin tecrübesi, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik kriz... Bunlar başlı başına bir takımı etkileyecek konular. Bazı başarılar geçici olur. Geçen hafta Beşiktaş’ın ısınmasını izledim, çok beğendim, taktik ısınıyorlar. Sonra Pendikspor maçının skoruna şaşırdım. Lig çok farklı. Farklı parametreler var etkileyen. Yabancı antrenörler bunu ilk başta kavrayamaz” cümlelerine yer verdi.



“ÖNCE GEÇMİŞİ BİLİP, GELECEĞE ADIM ATLAYIZ”

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2024-2025 sezonundan itibaren 12’ye, bir sonraki sezon ise 11’e düşürülecek yabancı kuralıyla alakalı görüşlerini aktaran deneyimli teknik adam, “Kurallar çok değişiyor. Biz de bunu çok tartıştık. Yabancı kuralının amacı yerli oyuncunun çıkması. Ama Türkiye yabancının serbest olduğu dönemde en çok yurt içinden yurt dışına oyuncu transfer etmiş. Önce geçmişi bilip, geleceğe adım atlayız. Sürekli yeni gelen yönetim grubunun düşünceleriyle değil de global bakmamız lazım. Pro lisanslı teknik direktör yetiştirmek de çok önemli. Ülke önce çok kaliteli teknik direktör yetiştirecek. Nuri Şahin, Borussia Dortmund’a gitti, UEFA Pro Lisansı’nı orada yapacak. Bu konuda çok iyi çalışmaların yapılması lazım” şeklinde konuştu.

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Hikmet Karaman, bir süredir takım çalıştırmamasıyla ilgili de, “Benim için zor adam diyorlarmış. Bu hocayı almayın diyorlarmış. Ülkemizin kültürü bu” dedi.