Hatayspor - Fenerbahçe maçına Altay Bayındır ve Osayi-Samuel damgası

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Süper Lig'de 23. haftanın açılışında Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor'la oynadığı karşılaşmaya damga vuran isim yeni transfer Bright Osayi-Samuel ve Altay Bayındır oldu.

Fenerbahçe’nin Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren ve devre arasında takıma kattığı kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayla çıktığı ikinci maçta kritik bir asiste imza attı.

Geçtiğimiz hafta Rizespor karşısında ilk kez çubuklu formayı terleten İngiliz oyuncu Hatay'da oynanan mücadeleye 11'de başladı. Hareketliliği ve tekniğiyle Hatay savunmasını bir hayli zorlayan Osayi-Samuel, Thiam'ın 26. dakikada attığı golde sağ kanadı iyi kullanarak rakibini ekarte etti ve ortasında ilk asistine imza attı.

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada oyuncuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Altay Bayındır'dan inanılmaz kurtarışlar

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran isim oldu. Genç eldiven son bölümde üst üste yaptığı kurtarışlarla sarı lacivertlileri adeta ipten aldı.

Szalai'den kritik müdahale

Fenerbahçe'nin Thiam ile bulduğu golden önce Attila Szalai'nin kritik bir hamlesi oldu. Orta alanda top kazanan Hatayspor bir anda Fenerbahçe savunmasını 3'e 1 pozisyonda yakaladı. Diouf sağdan bindirirken Boupendza da soldan geliyordu. Selim Ilgaz pasını sağa verdi ancak oradaki Szalai atağı kesti. Bu pozisyonun devamında Fenerbahçe golü buldu.

Erol Bulut'tan iki değişiklik

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Çaykur Rizespor maçına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.



Bulut, ilk 11'de Pelkas'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a ve Samatta'nın yerine Osayi-Samuel'e yer verdi.



Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam, Mert Hakan Yandaş ilk 11'i ile sahaya çıktı.



Sarı-lacivertilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Filip Novak, Uğur Kaan Yıldız ve Mesut Özil forma bekledi.



- Mesut Özil kadroda



Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte ilk kez maç kadrosuna alındı.



İngiltere'nin Arsenal takımından transfer edilen Mesut, Atakaş Hatayspor maçında yedekler arasında yer aldı.



- Hatayspor'da tek değişiklik



Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.



Teknik direktör Erdoğan, kart cezalısı olan Akintola'nın yerine Fenerbahçe maçında Selim Ilgaz'a görev verdi.



Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz ve Diouf ilk 11'i ile çıktı.

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