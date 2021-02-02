Hatayspor 1-2 Fenerbahçe (Maçın golleri ve özeti)
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Mesut Özil'in ilk kez forma giydiği maçta Hatayspor'u kalecisi Altay Bayındır'ın yıldızlaştığı maçta 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 23. haftasına lider giren Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, özellikle ikinci yarıda Altay Bayındır'ın kurtarışlarıyla damgasını vurduğu maçı 2-1 kazandı ve liderliğini bırakmadı.
Fenerbahçe'ye galbiyeti getiren golleri 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada kendi kalesine Billong attı. Hatayspor'un tek golü 90. dakikada Boupendza'dan geldi.
Fenerbahçe'de Mesut Özil, 77. dakikada oyuna girerken ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini alırken puanını 48'e çıkarttı. Hatayspor ise 35 puanda kaldı.
MESUT ÖZİL İLK KEZ OYUNDA!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil, karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna girdi. Mesut Özil, böylece ilk kez Fenerbahçe formasını Hatay'da giymiş oldu.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
İLK YARI
7. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest atış kazanan Fenerbahçe'de Valencia'nın şutu barajdan döndü. Önüne düşen topa sert vuran Caner Erkin'in şutunda, kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Valencia'dan önce ayak koyan Yusuf Abdioğlu, tehlikeyi önledi.
25. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza, Caner Erkin'i geçmek istedi. Deneyimli futbolcu, topa müdahale ederek rakibinin kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalmasını engelledi.
26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1
28. dakikada sol kanatta topla buluşan Boupendza, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle