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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, ilk kez oyunda!

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, ilk kez oyunda!
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil, karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna girdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada Mesut Özil ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

Karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna giren Mesut Özil böylece ilk kez Fenerbahçe forması ile maça çıktı.

Fenerbahçenin yeni transferi Mesut Özil, ilk kez oyunda

Fenerbahçenin yeni transferi Mesut Özil, ilk kez oyunda

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