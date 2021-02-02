Son Dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku! Galatasaray öncesi...

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanıyor. Maçın 44. dakikasında sakatlanan Gustavo ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarıya çıkamadı. İkinci yarıda Samatta, Brezilyalı yıldızın yerine oyuna dahil oldu.

Cumartesi günü ligde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Pelkas sakatlığı sebebiyle Hatay'a götürülmemişti. Luiz Gustavo da Hatay'da sakatlanmış oldu.

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