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Hakim Ziyech transferinde evrak krizi! Chelsea - PSG cephesinde sıcak saatler, Fenerbahçe tetikte...

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#Transfer#Hakim Ziyech#Fenerbahçe
Hakim Ziyech transferinde evrak krizi Chelsea - PSG cephesinde sıcak saatler, Fenerbahçe tetikte...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 12:33

Enzo Fernandez ile İngiltere futbolunun en pahalı transferine imza atan Chelsea, aynı saatlerde büyük bir skandala da imza attı. Londra kulübünün, PSG'ye kiralık gitmesi için anlaşma sağlanan Hakim Ziyech'in evraklarını defalarca yanlış gönderdiği ortaya çıktı. Transferi tescil edemeyen PSG, federasyona başvurdu. Chelsea ile PSG arasında çıkan evrak krizi, Fenerbahçe'nin işine yarayabilir...

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Avrupa'da ara transferin son gününe Premier Lig devi Chelsea damga vurdu. Maviler, hem bonservis rekoruyla hem de evrak kriziyle 'deadline day'in en çok konuşulan kulübü oldu.

İNGİLTERE FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ

Chelsea, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan ve Katar'daki turnuvada yıldızlaşan Enzo Fernandez'i Benfica'ya 121 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. Böylece Enzo Fernandez, İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti. Önceki rekor 117,5 milyon euro ile Jack Grealish'in Aston Villa'dan Manchester City'ye transferine aitti.

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%25'İNİ RIVER PLATE ALACAK

Benfica'dan yapılan açıklamada Chelsea'nin Enzo Fernandez için 6 taksitte ödeyeceği 121 milyon euronun %25'i Arjantinli yıldızın önceki kulübü River Plate'e gideceği ifade edildi.

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HAKIM ZIYECH TRANSFERİNDE 'EVRAK' KRİZİ

Ara transfer döneminde 300 milyon eurodan fazla bonservis ödeyen Chelsea, bir yandan da kadrosundaki yüksek maaşlı oyuncuları gönderme uğraşına girişti. Jorginho'yu Arsenal'e gönderen Chelsea, Faslı yıldızı Hakim Ziyech'i de Paris Saint-Germain'e kiralık gönderecekti.

İki kulüp arasında dün öğle saatlerinde anlaşma tamamlanmış, Paris'e giden Ziyech sağlık kontrolünden dahi geçmişti ancak PSG'yi şoke eden gelişme gece saatlerinde yaşandı. Chelsea, Ziyech'in transfer evraklarını hatalı göndermişti. L'Equipe'in haberine göre Chelsea çalışanları, Ziyech'in transfer evraklarını birden fazla kez yanlış gönderdi. Böylese PSG, oyuncunun transferini, dönemin bitiş saatine yetiştiremedi.

FEDERASYONA 'EK SÜRE' BAŞVURUSU

Yaşanan evrak krizinin ardından Paris'e gelen Ziyech'in transferini tescilleyemeyen PSG, Fransa Futbol Federasyonu'na başvurarak evrak probleminin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade edip transferi tescil ettirmek için ek süre istedi. Federasyon, konuyla ilgili PSG'ye henüz bir yanıt vermedi.

FENERBAHÇE ZIYECH TETİKTE! KRİZİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Hakim Ziyech'in ismi daha önce Beşiktaş ile anılmıştı. Son günlerde Fenerbahçe'nin de Faslı futbolcunun durumunu sorduğu yönünde haberler çıkmış ancak Ziyech, PSG'nin teklifini kabul etmişti. Evrak krizi çözülemezse PSG'ye gidemeyen ve Chelsea'nin planlarında yer almayan Ziyech bir anda Fenerbahçe'ye yaklaşabilir.

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Avrupa'da transfer dönemi bittiği için 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Süper Lig'de forma giyme ihtimali bulunuyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da 'Deadline Day' yayınında evrak krizi çözülememesi halinde Ziyech - Fenerbahçe cephesinde sıcak gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.

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#Transfer#Hakim Ziyech#Fenerbahçe

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