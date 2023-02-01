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Joao Pedro için transfer açıklaması: İtalya'yı değil, Fenerbahçe'yi tercih etti

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#Transfer#Fenerbahçe#Joao Pedro
Joao Pedro için transfer açıklaması: İtalyayı değil, Fenerbahçeyi tercih etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 07:00

F.Bahçeli yıldız Joao Pedro'nun menajeri Lombardi, İtalya’dan gelen teklifleri doğruladı.

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“F.Bahçe’de Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve 2 aydır takımdan uzak kalan Joao Pedro ile ilgili ayrılık iddialarına menajeri noktayı koydu.

Sezon baş Cagliari’den transfer edilen yıldız futbolcunun menajeri Stefano Lombardi, İtalya’dan teklifleri doğrularken şunları söyledi: “Joao Pedro, Türkiye’de kalıyor. Spezia, Fiorentina ve Hellas Verona ile ilk temaslar oldu ancak sonrasında Fenerbahçe’de kalma kararı verdik.”

15 MAÇI KAÇIRDI 

Bu sezon ligde 10, Avrupa’da 5 olmak üzere 15 resmi maça çıkan Pedro 2 gol, 1 asistlik performansa imza attı. 30 yaşındaki futbolcu sakatlıklar nedeniyle ligde 9, Avrupa’da ve kupada 3’er olmak üzere 15 maçı kaçırdı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Joao Pedro

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