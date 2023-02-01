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Galatasaray'a 41.8 milyon TL kâr ettiren ayrılık! Seferovic ve Patrick Van Aanholt...

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#Galatasaray#Patrick Van Aanholt#Haris Seferovic
Galatasaraya 41.8 milyon TL kâr ettiren ayrılık Seferovic ve Patrick Van Aanholt...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 07:00

G.Saray Avrupa’da transferin sona erdiği gün hem Seferovic hem de Patrick Van Aanholt ile vedalaştı. Ücretinin yarısı karşılanarak Kasımpaşa’ya yollanması planlanan Haris Seferovic, Celta Vigo’nun yolunu tuttu. Hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası sözleşmesinin feshedilmesi düşünülen Van Aanholt da PSV’li oldu.

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Galatasaray Kulübü, uzun süredir kadrosunda düşünmediği Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic ile yollarını resmen ayırdı.

Sarı kırmızılılar Avrupa’da dün sona eren ara transferin son günü gerçekleşen iki futbolcunun ayrılığı ile yaklaşık 41.8 milyon TL tasarruf etti. Galatasaray’ın kulüp aradığı ve 2. yarıdaki maliyetinin bir kısmını karşılamayı dahi göze aldığı Haris Seferovic, İspanyol ekibi Celta Vigo’ya gitti.

Galatasaraya 41.8 milyon TL kâr ettiren ayrılık Seferovic ve Patrick Van Aanholt...

ASiST BENFiCA’DAN

Cimbom’da öncelikli plan İsviçreli golcüyü ligin ikinci devresi için 1 milyon 150 bin Euro olan maliyetinin yarısını karşılayarak Kasımpaşa’ya kiralamaktı. Ancak dün Portekiz’den iyi haber geldi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica, Seferovic için Celta Vigo’dan teklif geldiğini bildirdi. Futbolcu üzerinde söz hakkına sahip olan Benfica, Celta Vigo ile anlaştı. Ve bu gelişme Galatasaray’ın Haris Seferovic’in 1 milyon 150 bin Euro olan maliyetinden kurtulmasını sağladı.

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Galatasaraya 41.8 milyon TL kâr ettiren ayrılık Seferovic ve Patrick Van Aanholt...

PSV TÜM MAAŞI ÖDÜYOR

Galatasaray’ın sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt da PSV Eindhoven’in yolunu tuttu. Hollanda ekibi, 32 yaşındaki oyuncunun maliyetinin tamamını karşılayacağını bildirdi ve Galatasaray’ı 900 bin Euro’luk yükten kurtardı.

Sarı kırmızılı kulüp böylece transferin son günü hem yabancı kontenjanını boşalttı, hem de kadroda düşünmediği futbolcuları ile vedalaşıp 2 milyon 50 bin Euro (Yaklaşık 41.8 milyon TL) gibi ciddi bir bedel ödemekten kurtuldu.

Haris Seferovic’iN 2022-23 PERFORMANSI

Müsabaka Maç Gol Asist

· Süper Lig 10 - -
· Türkiye Kupası 3 2 -
· Toplam 13 2 -

Patrick Van Aanholt’UN 2022-23 PERFORMANSI

Müsabaka Maç Gol Asist

· Süper Lig 10 - 2
· Türkiye Kupası 4 - -
· Toplam 14 - 2

 

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#Galatasaray#Patrick Van Aanholt#Haris Seferovic

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