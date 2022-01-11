Güntekin Onay: Vitaminsiz Fenerbahçe, yakışmayan görüntü... Spor Yazarları Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Haberin Devamı

Güntekin Onay: Vitaminsiz Fenerbahçe



Fenerbahçe dün sahaya ‘lütfen’ çıkmıştı. Coşkudan uzak, isteksiz futboluna rağmen tartışmalı bir penaltı ile 1-0 öne geçti. Sarı lacivertli orta saha Adana Demirsporlulara hiç baskı yapmayınca Belhanda, Gökhan İnler ve Stambouli rahat top kullandılar.

YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜ

Hücumda sadece İrfan can, Demirspor savunmasını zorladı. Valencia çok top ezerken, sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Pelkas tanınmayacak haldeydi. Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 yenik duruma düştükten sonra da gereken reaksiyonu göstermedi. Maç kaybedilir ancak dünkü mücadeleden uzak isteksiz görüntü, böylesine büyük formayı giyen oyuncu grubuna yakışmadı.

Pereira’nın ayrılmasından sonra 3 hafta geçti ve takımı teknik adamsız bırakan Fenerbahçe yönetimi de bu tabloda pay sahibi.

Haberin Devamı

DEMiRSPOR HAK ETTi

Balotelli gibi son derece etkili bir santrfordan yoksun olmasına rağmen Adana temsilcisi, İstanbul’da rahat bir galibiyet aldı. Yunus ve Akintola ile maçın son bölümünde 3’üncü gol için net pozisyonları değerlendiremeyen Demirspor, daha da farklı kazanabilirdi.

Galibiyeti daha çok isteyen, disiplinli oynayan Vincenzo montella’nın takımı, Fenerbahçe’ye oranla gerek fiziksel, gerekse de taktiksel açıdan kat be kat üstündü. Adana Demirspor’un kadrosu kaliteli ve iyi bir teknik adama sahipler. Ara transferde kadro derinliğini artıracak transferler yaparlarsa ligde ilk 4 için güçlü bir aday olurlar.

Banu Yelkovan: Pereira döneminin de gerisinde



Fenerbahçe’deki sorunlar giderek çok bilinmeyenli denkleme dönüştü.



Kötü sonuçları teknik direktörlerle özdeşleştirip çareyi onları göndermekte arayan ancak çözümü aynı yerde bulamayan 3 büyüklerde, beklediği çıkışı yapamama sırası F.Bahçe’deydi. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen yeni teknik direktör arayışlarında, boşta olan hemen her isimle adı anılmasına rağmen henüz kiminle anlaştığını dahi bilemediğimiz yönetimin, Pereira’yı gönderdikten sonra haftalar geçmesine rağmen henüz kimseye imzayı attırmamış olması, bu süreçte takımın beklenen reaksiyonu gösterememesi, neden oynatılmadığı sorgulanan tüm oyuncular yan yana dizilmesine rağmen bir türlü istenen skorların gelmeyişi, oyunun Portekizli teknik adamın döneminin de gerisinde kalması, F.Bahçe’deki sorunun giderek çok bilinmeyenli bir denkleme dönmesine ve eleştiri oklarının tamamımın yönetime yönelmesine yol açtı. Son dört haftada 10 puan toplayan ve deplasmanda da gol atmakta hiç zorlanmayan Adana Demirspor’un Montella yönetiminde, Balotelli’nin yokluğunda bile son derece tehlikeli bir rakip olduğu, arkada boşluklar bırakan her takıma sıkıntı yaratacağı ve zor bir dönem geçiren F.Bahçe karşısında puan almak için oynayacağı maç daha başlamadan belliydi, öyle de oldu.

Haberin Devamı

4. SIRAYI DA KAPTIRDI

İlk yarı izleyenleri neredeyse uyutan bir tempoda oynandı. 29. dakikada Valencia’nın gole çevirdiği penaltı ve sadece 5 dakika sonra Gökhan İnler’in jeneriklik golü dışında çok da pozisyon olmayan bir ilk 45 izletti iki takım. İkinci yarı Belhanda’nın golüyle başlayınca tempo yükselecek zannettik ama olmadı. Konuk ekibin daha çok pozisyona girdiği ikinci 45’te rakibin golüne cevap veremeyen sarı lacivertliler bu haftayı yenilgiyle kapatan takımlar kervanına katıldı. Fenerbahçe bu sonuçla sadece 3 puanı değil, ligin dördüncü sırasını da Adana Demirspor’a kaptırmış oldu.