Güney Amerika'da aşılama için ilk adım atıldı! Sinovac CONMEBOL'a 50 bin doz aşı bağışladı

CONMEBOL, resmi internet sitesinden bugün yaptığı açıklama ile 50 bin doz Covid-19 aşısının Sinovac şirketi tarafından konfederasyona bağışlandığını bildirdi. CONMEBOL, bu aşıların öncelikli olarak birinci kategoride yer alan Güney Amerika takımlarında, erkek ve kadın turnuvalarında kullanılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez, Bu, Güney Amerika futbol ailesinin alabileceği en iyi haber. Covid-19 salgınını yenmek için atılmış büyük bir adım ancak hiçbir şekilde korumamızı düşürdüğümüz anlamına gelmiyor. Turnuvalarımızı sorunsuz ve formatları değiştirmeden sonuçlandırmamızı sağlayacak olan çalışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz dedi.



Aşılama sürecinin lojistik ve operasyonel detaylarının ise üye dernekler ile koordineli olarak CONMEBOL tarafından ilerleyen günlerde duyurulacağı kaydedildi.

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